Сутки на Донетчине: российские войска нанесли 1 393 вражеских удара, четверо раненых. ФОТОрепортаж

В результате ударов РФ по Краматорскому и Бахмутскому районам повреждены жилые дома, административные здания и автомобили. Три человека ранены в Александровке, один - в Былбасовке. В Славянске повреждены многие объекты после пяти КАБов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Краматорский район

В Краматорске в результате попадания БПЛА "Герань-2" повреждены 2 частных дома.

В Рубцах Лиманской громады разрушен дом.

Пять бомб КАБ-250 Россия сбросила на Славянск – разрушениям подверглись 1 многоквартирный и 13 частных домов, админздание, учебное заведение, общежитие, 7 гражданских автомобилей.

По Билбасовке враг нанес удар двумя БПЛА "Герань-2" - есть раненый, поврежден 21 частный дом.

Александровку россияне атаковали шестью БПЛА "Герань-2" – ранили трех гражданских лиц, повредили 8 частных домов, административное здание, 2 котельные, нежилое помещение, 7 единиц автотранспорта.

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Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

Последствия вражеских обстрелов



















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