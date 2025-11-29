Сутки на Донетчине: российские войска нанесли 1 393 вражеских удара, четверо раненых. ФОТОрепортаж
В результате ударов РФ по Краматорскому и Бахмутскому районам повреждены жилые дома, административные здания и автомобили. Три человека ранены в Александровке, один - в Былбасовке. В Славянске повреждены многие объекты после пяти КАБов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
В Краматорске в результате попадания БПЛА "Герань-2" повреждены 2 частных дома.
В Рубцах Лиманской громады разрушен дом.
Пять бомб КАБ-250 Россия сбросила на Славянск – разрушениям подверглись 1 многоквартирный и 13 частных домов, админздание, учебное заведение, общежитие, 7 гражданских автомобилей.
По Билбасовке враг нанес удар двумя БПЛА "Герань-2" - есть раненый, поврежден 21 частный дом.
Александровку россияне атаковали шестью БПЛА "Герань-2" – ранили трех гражданских лиц, повредили 8 частных домов, административное здание, 2 котельные, нежилое помещение, 7 единиц автотранспорта.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 3 дома.
Последствия вражеских обстрелов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль