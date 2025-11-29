Доба на Донеччині: російські війська завдали 1 393 ворожих удари, четверо поранених. ФОТОрепортаж

Унаслідок ударів РФ по Краматорському та Бахмутському районах пошкоджено житлові будинки, адмінспоруди та авто. Три людини поранені в Олександрівці, один - у Билбасівці. У Слов’янську пошкоджено багато об’єктів після п’яти КАБів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

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Краматорський район

У Краматорську внаслідок влучання БпЛА "Герань-2" пошкоджено 2 приватних будинки.

У Рубцях Лиманської громади зруйновано будинок.

П’ять бомб "КАБ-250" росія скинула на Слов’янськ – руйнувань зазнали 1 багатоквартирний і 13 приватних будинків, адмінбудівля, заклад освіти, гуртожиток, 7 цивільних авто.

По Билбасівці ворог вдарив двома БпЛА "Герань-2" - є поранений, пошкоджено 21 приватний будинок.

Олександрівку росіяни атакували шістьма БпЛА "Герань-2" – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили 8 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 котельні, нежитлове приміщення, 7 одиниць автотранспорту.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Наслідки ворожих обстрілів



















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