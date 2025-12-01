На фронте более 170 боестолкновений за сутки. 66 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 30 ноября 2025 года, на фронте было зафиксировано 171 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по территории Украины

Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4309 обстрелов, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дрона-камикадзе.

Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Тихое Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализнычное, Луговское, Косовцево, Веселянка, Лукьяновское, Григоровское Запорожской области; Казацкое, Отрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 239 беспилотных летательных аппаратов и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиационные бомбы, осуществил 178 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении вчера противник наступательных действий не проводил.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровьего Яра.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки наступательных действий врага не зафиксировано.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 16 атак в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещиевки, Русина Яра и в сторону Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Покровск, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филия и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровное, Гришино, Новопавловка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степовое, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять попыток противника продвинуться вперед в направлениях Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районах Сладкого и Успеновки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.