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Рашисты обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО

46-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы за сутки

По его словам, в целом за сутки оккупанты нанесли 907 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

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  • враг попал 1 ракетой по Петро-Михайловке.
  • Войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Новопавловке, Украинке, Любимовке, Гуляйполю, Зализнычному, Новому Запорожью, Воздвижевке и Доброполью.
  • 584 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Червоноднепровку, Розумовку, Шевченковское, Степногорск, Приморское, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Затишье и Варваровку.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Степногорску, Гуляйполю, Новоданиловке и Чаривному.
  • 308 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого, Затишья и Варваровки.

Повреждения

По данным ОВА, поступило 27 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Обстрел Запорожской области

Также смотрите: Сутки в Запорожской области: враг нанес более 600 ударов по населенным пунктам, повреждены 34 объекта. ФОТО

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