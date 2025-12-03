Рашисты обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО
46-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
По его словам, в целом за сутки оккупанты нанесли 907 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.
- враг попал 1 ракетой по Петро-Михайловке.
- Войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Новопавловке, Украинке, Любимовке, Гуляйполю, Зализнычному, Новому Запорожью, Воздвижевке и Доброполью.
- 584 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Червоноднепровку, Розумовку, Шевченковское, Степногорск, Приморское, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Зеленое, Затишье и Варваровку.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по Степногорску, Гуляйполю, Новоданиловке и Чаривному.
- 308 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого, Затишья и Варваровки.
Повреждения
По данным ОВА, поступило 27 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль