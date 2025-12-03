Рашисти обстріляли 25 населених пунктів на Запоріжжі: поранено чоловіка, є пошкодження. ФОТО

46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.

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ворог поцілив 1 ракетою по Петро-Михайлівці.

війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Новопавлівці, Українці, Любимівці, Гуляйполю, Залізничному, Новому Запоріжжю, Воздвижівці та Добропіллю.

584 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Червонодніпровку, Розумівку, Шевченківське, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Зелене, Затишшя та Варварівку.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Степногірську, Гуляйполю, Новоданилівці та Чарівному.

308 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Зеленого, Затишшя та Варварівки.

Пошкодження

За даними ОВА, надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

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