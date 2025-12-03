В результате ударов россиян по Харьковской области есть раненые среди гражданского населения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки войска РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Против мирного населения оккупанты применили беспилотники различных типов, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия вражеских атак
В результате обстрела беспилотником повреждена неработающая ферма в Харьковском районе.
По городу Чугуев враг нанес удары с БПЛА. Повреждены предприятие, гаражи, а также окна в многоквартирных домах.
От атак военных РФ в селе Кившаровка пострадал гражданский мужчина.
Из-за обстрелов 1 декабря в поселке Купянск-Узловой получили повреждения два человека.
2 декабря полицейские провели 13 осмотров мест происшествий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 9 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией России.
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