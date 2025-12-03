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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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В результате ударов россиян по Харьковской области есть раненые среди гражданского населения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Против мирного населения оккупанты применили беспилотники различных типов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия вражеских атак

В результате обстрела беспилотником повреждена неработающая ферма в Харьковском районе.

По городу Чугуев враг нанес удары с БПЛА. Повреждены предприятие, гаражи, а также окна в многоквартирных домах.

От атак военных РФ в селе Кившаровка пострадал гражданский мужчина.

Из-за обстрелов 1 декабря в поселке Купянск-Узловой получили повреждения два человека.

2 декабря полицейские провели 13 осмотров мест происшествий и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по 9 уголовным производствам, связанным с вооруженной агрессией России.

Читайте: Вражеские обстрелы унесли жизни 2 жителей Донецкой области, еще 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Харьковская область

Читайте: 3 погибших и 3 раненых мирных жителя: последствия российских ударов по Херсонской области. ФОТОрепортаж

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армия РФ (23065) обстрел (33139) Харьковская область (2784)
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