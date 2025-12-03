Через удари росіян по Харківщині є поранені серед цивільного населення. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ били по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Проти мирного населення окупанти застосували безпілотники різних типів, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожих атак
Внаслідок обстрілу безпілотником пошкоджено непрацюючу ферму у Харківському районі.
По місту Чугуїв ворог завдав ударів з БпЛА. Пошкоджено підприємство, гаражі, а також вікна у багатоквартирних будинків.
Від атак військових РФ у селі Ківшарівка постраждав цивільний чоловік.
Через обстріли 1 грудня у селищі Куп’янськ-Вузловий зазнали ушкоджень двоє людей.
2 грудня поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 9 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією Росії.
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