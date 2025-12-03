Через удари росіян по Харківщині є поранені серед цивільного населення. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ били по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення окупанти застосували безпілотники різних типів, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожих атак

Внаслідок обстрілу безпілотником пошкоджено непрацюючу ферму у Харківському районі.

По місту Чугуїв ворог завдав ударів з БпЛА. Пошкоджено підприємство, гаражі, а також вікна у багатоквартирних будинків.

Від атак військових РФ у селі Ківшарівка постраждав цивільний чоловік.

Через обстріли 1 грудня у селищі Куп’янськ-Вузловий зазнали ушкоджень двоє людей.

2 грудня поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 9 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією Росії.

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