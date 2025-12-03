Ученый Татьяна Асаулюк погибла в результате атаки РФ на Херсон. ФОТО

В Херсоне в результате российского обстрела в ночь на 3 декабря погибла научная сотрудница Херсонского национального технического университета Татьяна Асаулюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ректор вуза Елена Чепелюк.

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"Еще один черный день в семье Херсонского национального технического университета. Во время обстрела в собственном доме в Херсоне погибла молодая ученый Асаулюк Татьяна Сергеевна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Татьяна - кандидат технических наук, научный сотрудник научно-исследовательского сектора. Она исследовала ресурсосберегающие интенсифицированные высокоэффективные процессы и технологии для легкой, пищевой, химической и косметической промышленности.

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"В последнее время изучала инновационные покрытия для тканей для придания им повышенных теплозащитных и огнезащитных свойств, что крайне важно в современных условиях... Неизмеримая потеря для украинской науки... Светлый и добрый человек... Соболезнования родителям", - говорится в сообщении.

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