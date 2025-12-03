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Новости Фото Обстрелы Херсона
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Ученый Татьяна Асаулюк погибла в результате атаки РФ на Херсон. ФОТО

В Херсоне в результате российского обстрела в ночь на 3 декабря погибла научная сотрудница Херсонского национального технического университета Татьяна Асаулюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ректор вуза Елена Чепелюк.

Татьяна Асаулюк погибла в Херсоне

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"Еще один черный день в семье Херсонского национального технического университета. Во время обстрела в собственном доме в Херсоне погибла молодая ученый Асаулюк Татьяна Сергеевна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Татьяна - кандидат технических наук, научный сотрудник научно-исследовательского сектора. Она исследовала ресурсосберегающие интенсифицированные высокоэффективные процессы и технологии для легкой, пищевой, химической и косметической промышленности.

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"В последнее время изучала инновационные покрытия для тканей для придания им повышенных теплозащитных и огнезащитных свойств, что крайне важно в современных условиях... Неизмеримая потеря для украинской науки... Светлый и добрый человек... Соболезнования родителям", - говорится в сообщении.

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обстрел (33139) Херсон (3338) потери (4676) Херсонская область (5751) Херсонский район (905)
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Топ комментарии
+19
Світла памʼять світлій Людині 😪😪😪
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03.12.2025 14:37 Ответить
+7
ЩО НАУКОВЦІ РОБЛЯТЬ ТАК БЛИЗЬКО ДО ФРОНТУ!!!

так само як при окупації до РФ попадають чоловіки і діти - чого не можна нормально вивезти в тил, так може прилетіти і туди але шанси менші.
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03.12.2025 14:28 Ответить
+7
Земля пухом.
Світла пам'ять...

.
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03.12.2025 16:04 Ответить
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ЩО НАУКОВЦІ РОБЛЯТЬ ТАК БЛИЗЬКО ДО ФРОНТУ!!!

так само як при окупації до РФ попадають чоловіки і діти - чого не можна нормально вивезти в тил, так може прилетіти і туди але шанси менші.
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03.12.2025 14:28 Ответить
Бо в нас держава живе ніби війни нема. Із Запоріжжя взагалі нічого не вивезли, якщо кацапи зайдуть на Мотор січ, то почнуть двигуни штампувати для своїх калібрів наступного ж дня.
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03.12.2025 14:34 Ответить
У нас навіть пам'ятник кремлівському сифілітику, а він до речі з бронзи, Хвьодоров зберігає на Водоканалі,замість продати і кошти направити військовим
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03.12.2025 14:38 Ответить
а у нас є законом введений стан війни??а головне яким чином це вплине в матньому?!?!якби не було проблем,особливо у реальних військових що на нулі....
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03.12.2025 15:02 Ответить
Не евакуцовано ні заводи/обладнання, ні автотранспорт, ні музеї - нічого.
А головне - людей: нуковців, технічних спеціалістів та військовозобов'язаних.
"Міндічей" цікавилять тільки бакси на офшорних рахунках і крипта, а на все інше їм заважає.
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03.12.2025 15:25 Ответить
Завод Мотор Січ, знищений практично повністю. НІчого там, вже вивозити. А от бізнес згортається і виїджає активно
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03.12.2025 17:19 Ответить
Не бреши.
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06.12.2025 20:18 Ответить
Цей огидний "ілляш", від якого смердить кацапсиною, знову виліз.

Звідки вам знати які справи були в загиблої в Херсоні?

Вона сама обирала місце свого мешкання зважаючи на її особисті вподобання.
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03.12.2025 15:23 Ответить
до чого тут ці дурнуваті питання?
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03.12.2025 17:19 Ответить
Світла памʼять світлій Людині 😪😪😪
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03.12.2025 14:37 Ответить
Ворог, обстрілюючи наши міста, відчуває повну безкарність. Ударів у відповідь 100% не буде. Клоун не дозволить.
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03.12.2025 14:37 Ответить
Ось так варварська орда вбиває людей за ні за що.Будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення.
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03.12.2025 15:14 Ответить
С.У.М.
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03.12.2025 15:25 Ответить
Земля пухом.
Світла пам'ять...

.
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03.12.2025 16:04 Ответить
какое умное благородное и красивое лицо... Порода + интеллект - это нынче большая редкость.
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04.12.2025 04:38 Ответить
❤️✝
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04.12.2025 13:51 Ответить
ЩО НАУКОВЦІ РОБЛЯТЬ ТАК БЛИЗЬКО ДО ФРОНТУ!!!

Живуть.
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04.12.2025 22:07 Ответить
 
 