Ученый Татьяна Асаулюк погибла в результате атаки РФ на Херсон. ФОТО
В Херсоне в результате российского обстрела в ночь на 3 декабря погибла научная сотрудница Херсонского национального технического университета Татьяна Асаулюк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ректор вуза Елена Чепелюк.
"Еще один черный день в семье Херсонского национального технического университета. Во время обстрела в собственном доме в Херсоне погибла молодая ученый Асаулюк Татьяна Сергеевна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Татьяна - кандидат технических наук, научный сотрудник научно-исследовательского сектора. Она исследовала ресурсосберегающие интенсифицированные высокоэффективные процессы и технологии для легкой, пищевой, химической и косметической промышленности.
"В последнее время изучала инновационные покрытия для тканей для придания им повышенных теплозащитных и огнезащитных свойств, что крайне важно в современных условиях... Неизмеримая потеря для украинской науки... Светлый и добрый человек... Соболезнования родителям", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так само як при окупації до РФ попадають чоловіки і діти - чого не можна нормально вивезти в тил, так може прилетіти і туди але шанси менші.
А головне - людей: нуковців, технічних спеціалістів та військовозобов'язаних.
"Міндічей" цікавилять тільки бакси на офшорних рахунках і крипта, а на все інше їм заважає.
Звідки вам знати які справи були в загиблої в Херсоні?
Вона сама обирала місце свого мешкання зважаючи на її особисті вподобання.
Світла пам'ять...
.
Живуть.