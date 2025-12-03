Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон. ФОТО
У Херсоні внаслідок російського обстрілу в ніч на 3 грудня загинула наукова співробітниця Херсонського національного технічного університету Тетяна Асаулюк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила ректорка вишу Олена Чепелюк.
"Ще один чорний день в родині Херсонського національного технічного університету. Під час обстрілу у власному будинку в Херсоні загинула молода науковиця Асаулюк Тетяна Сергіївна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Тетяна - кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору. Вона досліджувала ресурсозберігаючі інтенсифіковані високоефективні процеси та технології для легкої, харчової, хімічної та косметичної промисловості.
"Останнім часом вивчала інноваційні покриття для тканин для надання їм підвищених теплозахисних та вогнезахисних властивостей, що вкрай важливо в сучасних умовах… Непомірна трата для української науки… Світла й добра людина… Співчуття батькам", - йдеться в повідомленні.
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так само як при окупації до РФ попадають чоловіки і діти - чого не можна нормально вивезти в тил, так може прилетіти і туди але шанси менші.
А головне - людей: нуковців, технічних спеціалістів та військовозобов'язаних.
"Міндічей" цікавилять тільки бакси на офшорних рахунках і крипта, а на все інше їм заважає.
Звідки вам знати які справи були в загиблої в Херсоні?
Вона сама обирала місце свого мешкання зважаючи на її особисті вподобання.
Світла пам'ять...
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Живуть.