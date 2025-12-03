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Новини Фото Обстріли Херсона
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Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон. ФОТО

У Херсоні внаслідок російського обстрілу в ніч на 3 грудня загинула наукова співробітниця Херсонського національного технічного університету Тетяна Асаулюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила ректорка вишу Олена Чепелюк.

Тетяна Асаулюк загинула в Херсоні

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"Ще один чорний день в родині Херсонського національного технічного університету. Під час обстрілу у власному будинку в Херсоні загинула молода науковиця Асаулюк Тетяна Сергіївна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Тетяна - кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору. Вона досліджувала ресурсозберігаючі інтенсифіковані високоефективні процеси та технології для легкої, харчової, хімічної та косметичної промисловості.

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"Останнім часом вивчала інноваційні покриття для тканин для надання їм підвищених теплозахисних та вогнезахисних властивостей, що вкрай важливо в сучасних умовах… Непомірна трата для української науки… Світла й добра людина… Співчуття батькам", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок атак РФ на Херсон

Автор: 

обстріл (34491) Херсон (3886) втрати (4695) Херсонська область (6740) Херсонський район (918)
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Топ коментарі
+19
Світла памʼять світлій Людині 😪😪😪
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03.12.2025 14:37 Відповісти
+7
ЩО НАУКОВЦІ РОБЛЯТЬ ТАК БЛИЗЬКО ДО ФРОНТУ!!!

так само як при окупації до РФ попадають чоловіки і діти - чого не можна нормально вивезти в тил, так може прилетіти і туди але шанси менші.
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03.12.2025 14:28 Відповісти
+7
Земля пухом.
Світла пам'ять...

.
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03.12.2025 16:04 Відповісти
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ЩО НАУКОВЦІ РОБЛЯТЬ ТАК БЛИЗЬКО ДО ФРОНТУ!!!

так само як при окупації до РФ попадають чоловіки і діти - чого не можна нормально вивезти в тил, так може прилетіти і туди але шанси менші.
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03.12.2025 14:28 Відповісти
Бо в нас держава живе ніби війни нема. Із Запоріжжя взагалі нічого не вивезли, якщо кацапи зайдуть на Мотор січ, то почнуть двигуни штампувати для своїх калібрів наступного ж дня.
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03.12.2025 14:34 Відповісти
У нас навіть пам'ятник кремлівському сифілітику, а він до речі з бронзи, Хвьодоров зберігає на Водоканалі,замість продати і кошти направити військовим
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03.12.2025 14:38 Відповісти
а у нас є законом введений стан війни??а головне яким чином це вплине в матньому?!?!якби не було проблем,особливо у реальних військових що на нулі....
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03.12.2025 15:02 Відповісти
Не евакуцовано ні заводи/обладнання, ні автотранспорт, ні музеї - нічого.
А головне - людей: нуковців, технічних спеціалістів та військовозобов'язаних.
"Міндічей" цікавилять тільки бакси на офшорних рахунках і крипта, а на все інше їм заважає.
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03.12.2025 15:25 Відповісти
Завод Мотор Січ, знищений практично повністю. НІчого там, вже вивозити. А от бізнес згортається і виїджає активно
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03.12.2025 17:19 Відповісти
Не бреши.
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06.12.2025 20:18 Відповісти
Цей огидний "ілляш", від якого смердить кацапсиною, знову виліз.

Звідки вам знати які справи були в загиблої в Херсоні?

Вона сама обирала місце свого мешкання зважаючи на її особисті вподобання.
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03.12.2025 15:23 Відповісти
до чого тут ці дурнуваті питання?
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03.12.2025 17:19 Відповісти
Світла памʼять світлій Людині 😪😪😪
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03.12.2025 14:37 Відповісти
Ворог, обстрілюючи наши міста, відчуває повну безкарність. Ударів у відповідь 100% не буде. Клоун не дозволить.
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03.12.2025 14:37 Відповісти
Ось так варварська орда вбиває людей за ні за що.Будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення.
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03.12.2025 15:14 Відповісти
С.У.М.
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03.12.2025 15:25 Відповісти
Земля пухом.
Світла пам'ять...

.
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03.12.2025 16:04 Відповісти
какое умное благородное и красивое лицо... Порода + интеллект - это нынче большая редкость.
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04.12.2025 04:38 Відповісти
❤️✝
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04.12.2025 13:51 Відповісти
ЩО НАУКОВЦІ РОБЛЯТЬ ТАК БЛИЗЬКО ДО ФРОНТУ!!!

Живуть.
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04.12.2025 22:07 Відповісти
 
 