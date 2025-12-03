Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон. ФОТО

У Херсоні внаслідок російського обстрілу в ніч на 3 грудня загинула наукова співробітниця Херсонського національного технічного університету Тетяна Асаулюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила ректорка вишу Олена Чепелюк.

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"Ще один чорний день в родині Херсонського національного технічного університету. Під час обстрілу у власному будинку в Херсоні загинула молода науковиця Асаулюк Тетяна Сергіївна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Тетяна - кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору. Вона досліджувала ресурсозберігаючі інтенсифіковані високоефективні процеси та технології для легкої, харчової, хімічної та косметичної промисловості.

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"Останнім часом вивчала інноваційні покриття для тканин для надання їм підвищених теплозахисних та вогнезахисних властивостей, що вкрай важливо в сучасних умовах… Непомірна трата для української науки… Світла й добра людина… Співчуття батькам", - йдеться в повідомленні.

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