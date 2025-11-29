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Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок атак РФ на Херсон
Сьогодні, 29 листопада, унаслідок російських обстрілів у Херсоні є загиблий та поранені.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ?
Як зазначається, військові армії РФ били по населених пунктах Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та застосовували дрони різного типу.
Що відомо про постраждалих?
"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак одна людина загинула, ще шестеро – травмовані", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що всі постраждалі – жителі Херсону.
- 54-річний чоловік помер у лікарні від травм, яких дістав унаслідок артилерійського обстрілу міста.
- Всі інші дістали поранень також від ворожої артилерії вранці та вдень.
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.
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Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ, які гадять щоденно Україні по Омамнські, як козак наказав з бєсєдою!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/