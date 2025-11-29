Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок атак РФ на Херсон

Сьогодні, 29 листопада, унаслідок російських обстрілів у Херсоні є загиблий та поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакувала РФ?

Як зазначається, військові армії РФ били по населених пунктах Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та застосовували дрони різного типу.

Що відомо про постраждалих?

"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак одна людина загинула, ще шестеро – травмовані", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що всі постраждалі – жителі Херсону.

54-річний чоловік помер у лікарні від травм, яких дістав унаслідок артилерійського обстрілу міста.

Всі інші дістали поранень також від ворожої артилерії вранці та вдень.

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Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.