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Новини Обстріли Херсона
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Одна людина загинула і шестеро поранені внаслідок атак РФ на Херсон

Удар РФ по Херсону

Сьогодні, 29 листопада, унаслідок російських обстрілів у Херсоні є загиблий та поранені.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакувала РФ?

Як зазначається, військові армії РФ били по населених пунктах Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та застосовували дрони різного типу.

Що відомо про постраждалих?

"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків ворожих атак одна людина загинула, ще шестеро – травмовані", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що всі постраждалі – жителі Херсону.

  • 54-річний чоловік помер у лікарні від травм, яких дістав унаслідок артилерійського обстрілу міста.
  • Всі інші дістали поранень також від ворожої артилерії вранці та вдень.

Також читайте: На Херсонщині через російські обстріли 13 людей поранено, пошкоджено 15 будинків

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

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Херсон (3882) Херсонська область (6723) Херсонський район (911)
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29.11.2025 18:33 Відповісти
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29.11.2025 18:54 Відповісти
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!!
Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ, які гадять щоденно Україні по Омамнські, як козак наказав з бєсєдою!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!!
Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 19:18 Відповісти
 
 