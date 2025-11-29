171 1
Один человек погиб и шесть получили ранения в результате атак РФ на Херсон
Сегодня, 29 ноября, в результате российских обстрелов в Херсоне есть погибший и раненые.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковала РФ?
Как отмечается, военные армии РФ били по населенным пунктам Херсонщины артиллерийским, минометным оружием и применяли дроны различного типа.
Что известно о пострадавших?
"По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских атак один человек погиб, еще шесть – травмированы", – говорится в сообщении.
Известно, что все пострадавшие – жители Херсона.
- 54-летний мужчина скончался в больнице от травм, полученных в результате артиллерийского обстрела города.
- Все остальные получили ранения также от вражеской артиллерии утром и днем.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, автотранспорт.
