Один человек погиб и шесть получили ранения в результате атак РФ на Херсон

Сегодня, 29 ноября, в результате российских обстрелов в Херсоне есть погибший и раненые.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковала РФ?

Как отмечается, военные армии РФ били по населенным пунктам Херсонщины артиллерийским, минометным оружием и применяли дроны различного типа.

Что известно о пострадавших?

"По состоянию на 17:30 известно, что от последствий вражеских атак один человек погиб, еще шесть – травмированы", – говорится в сообщении.

Известно, что все пострадавшие – жители Херсона.

54-летний мужчина скончался в больнице от травм, полученных в результате артиллерийского обстрела города.

Все остальные получили ранения также от вражеской артиллерии утром и днем.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, автотранспорт.