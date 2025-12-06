Белгород частично остался без света из-за падения российской авиабомбы на подстанцию, - СМИ. ФОТО
Вечером субботы, 6 декабря, часть российского Белгорода, а также пригороды остались без электричества. Причиной стало падение российской авиабомбы на подстанцию в городе.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские телеграмм-каналы и губернатора Белгорода, информирует Цензор.НЕТ.
Российский самолет "потерял" авиабомбу
Сообщается, что авиабомба упала с российского самолета, который летел в направлении границы с Украиной.
Перед взрывом в Белгороде не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений об опасности беспилотников, что подтверждает падение российского снаряда.
Что говорит губернатор Белгорода?
Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил факт отключения электричества и заявил, что причиной является "прилет неустановленного боеприпаса".
По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Он рассказал, что в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.
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І да, Воронєж теж чекає.