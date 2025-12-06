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Новости Фото Блекаут в Белгороде
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Белгород частично остался без света из-за падения российской авиабомбы на подстанцию, - СМИ. ФОТО

Вечером субботы, 6 декабря, часть российского Белгорода, а также пригороды остались без электричества. Причиной стало падение российской авиабомбы на подстанцию в городе.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские телеграмм-каналы и губернатора Белгорода, информирует Цензор.НЕТ.

Российский самолет "потерял" авиабомбу 

Сообщается, что авиабомба упала с российского самолета, который летел в направлении границы с Украиной. 

Белгород без света

Перед взрывом в Белгороде не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений об опасности беспилотников, что подтверждает падение российского снаряда.

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Что говорит губернатор Белгорода?

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил факт отключения электричества и заявил, что причиной является "прилет неустановленного боеприпаса".

По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Он рассказал, что в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

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Тарифы на электроэнергию (2384) Белгород (505) КАБ (547)
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Топ комментарии
+45

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06.12.2025 21:07 Ответить
+29
Епічно. Продовжуйте.
І да, Воронєж теж чекає.
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06.12.2025 21:03 Ответить
+17
Як таке можливо, що Україна била, била, але так і не знищила рашистську підстанцію, а рашисти самі случайно взяли і її знищили? Чому ло сих пір Україна не потушила ніодне рашистське місто? Щось ******* саботажем.
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06.12.2025 21:07 Ответить

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