Белгород частично остался без света из-за падения российской авиабомбы на подстанцию, - СМИ. ФОТО

Вечером субботы, 6 декабря, часть российского Белгорода, а также пригороды остались без электричества. Причиной стало падение российской авиабомбы на подстанцию в городе.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на российские телеграмм-каналы и губернатора Белгорода, информирует Цензор.НЕТ.

Российский самолет "потерял" авиабомбу

Сообщается, что авиабомба упала с российского самолета, который летел в направлении границы с Украиной.

Перед взрывом в Белгороде не работала тревога ракетной опасности и не было предупреждений об опасности беспилотников, что подтверждает падение российского снаряда.

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Что говорит губернатор Белгорода?

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков подтвердил факт отключения электричества и заявил, что причиной является "прилет неустановленного боеприпаса".

По его словам, в результате взрыва пострадал один человек. Он рассказал, что в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии.

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