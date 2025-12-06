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Новини Фото Блекаут у Бєлгороді
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Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію, - ЗМІ. ФОТО

Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського Бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики. Причиною стало падіння російської авіабомби на підстанцію у місті.

Про це повідомляють The Moscow Times з посиланням на російські телеграм-канали та губернатор Бєлгорода, інформує Цензор.НЕТ.

Російський літак "загубив" авіабомбу 

Повідомляється, що авіабомба впала з російського літака, який летів в напрямку кордону з Україною. 

Бєлгород без світла

Перед вибухом у Бєлгороді не працювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про небезпеку безпілотників, що підтверджує падіння російського снаряда.

Дивіться також: "Вісім бомб за 11 днів": російська авіація продовжує хаотично скидати боєприпаси на Бєлгородщину. ВIДЕО

Що каже губернатор Бєлгорода?

Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков підтвердив факт відключення електрики та заявив, що причиною є "приліт невстановленого боєприпасу".

За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Він розповів, що в частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.

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Автор: 

електроенергія (6883) Бєлгород (559) КАБ (550)
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Топ коментарі
+45

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06.12.2025 21:07 Відповісти
+29
Епічно. Продовжуйте.
І да, Воронєж теж чекає.
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06.12.2025 21:03 Відповісти
+17
Як таке можливо, що Україна била, била, але так і не знищила рашистську підстанцію, а рашисти самі случайно взяли і її знищили? Чому ло сих пір Україна не потушила ніодне рашистське місто? Щось ******* саботажем.
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06.12.2025 21:07 Відповісти

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