Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію, - ЗМІ. ФОТО
Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського Бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики. Причиною стало падіння російської авіабомби на підстанцію у місті.
Про це повідомляють The Moscow Times з посиланням на російські телеграм-канали та губернатор Бєлгорода, інформує Цензор.НЕТ.
Російський літак "загубив" авіабомбу
Повідомляється, що авіабомба впала з російського літака, який летів в напрямку кордону з Україною.
Перед вибухом у Бєлгороді не працювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про небезпеку безпілотників, що підтверджує падіння російського снаряда.
Що каже губернатор Бєлгорода?
Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков підтвердив факт відключення електрики та заявив, що причиною є "приліт невстановленого боєприпасу".
За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Він розповів, що в частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.
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І да, Воронєж теж чекає.