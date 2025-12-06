Бєлгород частково залишився без світла через падіння російської авіабомби на підстанцію, - ЗМІ. ФОТО

Ввечері суботи, 6 грудня, частина російського Бєлгорода, а також передмістя залишилися без електрики. Причиною стало падіння російської авіабомби на підстанцію у місті.

Про це повідомляють The Moscow Times з посиланням на російські телеграм-канали та губернатор Бєлгорода, інформує Цензор.НЕТ.

Російський літак "загубив" авіабомбу

Повідомляється, що авіабомба впала з російського літака, який летів в напрямку кордону з Україною.

Перед вибухом у Бєлгороді не працювала тривога ракетної небезпеки і не було попереджень про небезпеку безпілотників, що підтверджує падіння російського снаряда.

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Що каже губернатор Бєлгорода?

Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков підтвердив факт відключення електрики та заявив, що причиною є "приліт невстановленого боєприпасу".

За його словами, внаслідок вибуху постраждала одна людина. Він розповів, що в частині Бєлгорода і Бєлгородського округу спостерігаються проблеми з подачею електроенергії.

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