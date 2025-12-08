Рашисты снова атаковали Фастов на Киевщине: возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 8 декабря снова атаковали Фастов в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия

В результате вражеской атаки загорелась кровля 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м.

Взрывной волной поврежден частный жилой дом и административные здания.

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Удар РФ по Фастову

Напомним, в ночь на 6 декабря 2025 года враг массированно атаковал Фастов. Атакована железнодорожная инфраструктура.

В результате атаки ранен мужчина 1983 года рождения.

Железнодорожники развернули временный мобильный вокзал рядом с разрушенным в результате вражеской атаки.

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