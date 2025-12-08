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Рашисты снова атаковали Фастов на Киевщине: возникли пожары. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в ночь на 8 декабря снова атаковали Фастов в Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
В результате вражеской атаки загорелась кровля 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м.
Взрывной волной поврежден частный жилой дом и административные здания.
Удар РФ по Фастову
- Напомним, в ночь на 6 декабря 2025 года враг массированно атаковал Фастов. Атакована железнодорожная инфраструктура.
- В результате атаки ранен мужчина 1983 года рождения.
- Железнодорожники развернули временный мобильный вокзал рядом с разрушенным в результате вражеской атаки.
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