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Новости Фото Атака БпЛА на Киевщину
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Рашисты снова атаковали Фастов на Киевщине: возникли пожары. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 8 декабря снова атаковали Фастов в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия

В результате вражеской атаки загорелась кровля 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м.

Взрывной волной поврежден частный жилой дом и административные здания.

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РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?
РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?
РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?
РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?
РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?
РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?
РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?
РФ снова обстреляла Фастов: что известно о последствиях?

Удар РФ по Фастову

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Автор: 

Киевская область (4682) обстрел (33249) ГСЧС (5216) Фастов (41) Фастовский район (78)
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