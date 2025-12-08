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Рашисти знову атакували Фастів на Київщині: виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Російські окупанти в ніч на 8 грудня знову атакували Фастів На Київщині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки
Внаслідок ворожої атаки зайнялася покрівля 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м.
Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі.
Удар РФ по Фастову
- Нагадаємо, в ніч на 6 грудня 2025 року ворог масовано атакував Фастів. Атаковано залізничну інфраструктуру.
- Внаслідок атаки поранено чоловіка 1983 року народження.
- Залізничники розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим унаслідок ворожої атаки.
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