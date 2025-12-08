УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11041 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака БпЛА на Київщину
3 172 3

Рашисти знову атакували Фастів на Київщині: виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти в ніч на 8 грудня знову атакували Фастів На Київщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки

Внаслідок ворожої атаки зайнялася покрівля 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м.

Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі.

Читайте: Тимчасовий мобільний вокзал розгорнули у Фастові. ФОТОрепортаж

РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?
РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?
РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?
РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?
РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?
РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?
РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?
РФ знову обстріляла Фастів: що відомо про наслідки?

Удар РФ по Фастову

Також дивіться: Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів у трьох районах Київщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4644) обстріл (34603) ДСНС (5364) Фастів (46) Фастівський район (78)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 