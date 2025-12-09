Массовые захоронения в Изюме: идентифицировано и перезахоронено 449 тел, среди них - 23 военнослужащих ВСУ. ФОТОрепортаж
В Изюме Харьковской области состоялась траурная панихида по невинным людям, погибшим во время оккупации. Процесс идентификации завершен, перезахоронено 449 тел.
Об этом сообщает Изюмская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 9 декабря в г. Изюм провели траурную панихиду по местным жителям и военнослужащим ВСУ, которых в 2022 году во время оккупации вооруженные формирования РФ жестоко убивали и пытали. Тела погибших оккупанты хоронили в лесополосе возле кладбища на ул. Шекспира.
Три года длились работы
После освобождения города началась длительная и чрезвычайно тяжелая работа. В течение трех лет Изюмская городская территориальная громада вместе с экспертами, волонтерами и службами проводила эксгумацию, идентификацию и перезахоронение тел.
Это было изнурительное, эмоционально болезненное, но необходимое дело. Особенно щемяще осознавать, что для некоторых из этих людей уже не осталось родных, которые могли бы прийти, опознать или проводить их в последний путь. Некоторые погибли целыми семьями...", - рассказали в ГВА.
Отмечается, что по состоянию на 24 ноября 2025 года эта тяжелая работа была завершена: идентифицировано и перезахоронено 449 тел, среди них - 23 военнослужащих ВСУ.
Массовое захоронение в Изюме
- Напомним, после освобождения Изюма в сентябре 2022 года правоохранители обнаружили в лесу на окраине массовое захоронение. По данным областной полиции, из него извлекли 449 тел (22 военнослужащих и гражданских, несколько детей), как минимум 30 из них - со следами пыток.
- В частности, экспертизами ДНК подтверждено, что в массовом захоронении было тело детского писателя Владимира Вакуленко, которого захватчики застрелили весной 2022 года.
- 28 декабря 2022 года стало известно, что руководитель изюмской ячейки "Пласта" Олег Ефименко тоже был похоронен в лесу. Эксперты подтвердили, что мужчину пытали.
- В начале 2024 года Нацполиция сообщала, что 40 жертв из массового захоронения идентифицировать не удалось.
- По состоянию на начало марта 2025 года сообщалось, что удалось идентифицировать 402 человека из массового захоронения в Изюме на Харьковщине, 46 оставались не идентифицированными, из которых 22 человека неизвестны.
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