УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8940 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масове поховання в Ізюмі
3 115 5

Масові поховання в Ізюмі: ідентифіковано та перепоховано 449 тіл, серед них - 23 військовослужбовці ЗСУ. ФОТОрепортаж

В Ізюмі в Харківський області відбулася траурна панахида за невинно загиблими під час окупації. Процес ідентифікації завершено, перепоховано 449 тіл.

Про це повідомляє Ізюмська МВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, 9 грудня в м. Ізюм провели траурну панахиду за місцевими жителями та військовослужбовцями ЗСУ, яких у 2022 році під час окупації збройні формування рф жорстоко вбивали й катували. Тіла загиблих окупанти ховали в лісосмузі поблизу кладовища на вул. Шекспіра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Катували цивільного під час окупації Ізюму: ідентифіковано трьох окупантів. ФОТОрепортаж

Масові поховання в Ізюмі

Три роки тривали роботи

Після звільнення міста розпочалася тривала й надзвичайно тяжка робота. Протягом трьох років Ізюмська міська територіальна громада разом із експертами, волонтерами та службами проводила ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання тіл.

Це була виснажлива, емоційно болюча, але необхідна справа. Особливо щемливо усвідомлювати, що для деяких з цих людей уже не залишилося рідних, які могли б прийти, впізнати чи провести їх у останню путь. Дехто загинув цілими сім’ями…", - розповіли в МВА.

Також дивіться: Катували українців під час окупації Ізюма та Херсона: ідентифіковано трьох військових РФ, одного з них засуджено до довічного ув’язнення. ФОТОрепортаж

Зазначається, що станом на 24 листопада 2025 року цю тяжку роботу було завершено: ідентифіковано та перепоховано 449 тіл, серед них - 23 військовослужбовці ЗСУ.

Масові поховання в Ізюмі
Масові поховання в Ізюмі
Масові поховання в Ізюмі

Масове поховання в Ізюмі

  • Нагадаємо, після звільнення Ізюму у вересні 2022 року правоохоронці виявили в лісі на околиці масове поховання. За даними обласної поліції, з нього вилучили 449 тіл (22 військовослужбовців і цивільні, кілька дітей), принаймні 30 з них - зі слідами катувань.
  • Зокрема, експертизами ДНК підтверджено, що у масовому похованні було тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого загарбники застрелили навесні 2022 року.
  • 28 грудня 2022 року стало відомо, що керівник ізюмського осередку "Пласту" Олег Єфіменко теж був похований у лісі. Експерти підтвердили, що чоловіка катували.
  • На початку 2024 року Нацполіція повідомляла, що 40 жертв із масового поховання ідентифікувати не вдалося.
  • Станом на початок березня 2025 року повідомлялося, що вдалося ідентифікувати 402 особи із масового поховання в Ізюмі на Харківщині, 46 залишалися не ідентифікованими, з яких 22 особи невідомі.

Автор: 

ексгумація (173) перепоховання (57) Ізюм (364) Харківська область (2876) Ізюмський район (236)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 