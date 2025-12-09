Масові поховання в Ізюмі: ідентифіковано та перепоховано 449 тіл, серед них - 23 військовослужбовці ЗСУ. ФОТОрепортаж

В Ізюмі в Харківський області відбулася траурна панахида за невинно загиблими під час окупації. Процес ідентифікації завершено, перепоховано 449 тіл.

Про це повідомляє Ізюмська МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, 9 грудня в м. Ізюм провели траурну панахиду за місцевими жителями та військовослужбовцями ЗСУ, яких у 2022 році під час окупації збройні формування рф жорстоко вбивали й катували. Тіла загиблих окупанти ховали в лісосмузі поблизу кладовища на вул. Шекспіра.

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Три роки тривали роботи

Після звільнення міста розпочалася тривала й надзвичайно тяжка робота. Протягом трьох років Ізюмська міська територіальна громада разом із експертами, волонтерами та службами проводила ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання тіл.

Це була виснажлива, емоційно болюча, але необхідна справа. Особливо щемливо усвідомлювати, що для деяких з цих людей уже не залишилося рідних, які могли б прийти, впізнати чи провести їх у останню путь. Дехто загинув цілими сім’ями…", - розповіли в МВА.

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Зазначається, що станом на 24 листопада 2025 року цю тяжку роботу було завершено: ідентифіковано та перепоховано 449 тіл, серед них - 23 військовослужбовці ЗСУ.







Масове поховання в Ізюмі