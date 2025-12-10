Два человека пострадали в результате атак РФ на Никопольскую область. ФОТОрепортаж
Сегодня, 10 декабря, российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о пострадавших?
В результате атак противника в Никопольском районепострадали два человека – 68-летняя женщина и мужчина 53 лет. Им оказали необходимую помощь. Приходить в себя от пережитого они будут дома.
Чем атаковали россияне?
Россияне били из различного вооружения – из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Также сбрасывали на населенные пункты боеприпасы с БПЛА.
Попали под обстрел сами Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская громады.
Последствия атак
Отмечается, что в результате обстрелов повреждены частный дом, магазин и торговый павильон. Разрушены две заправки.
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