Два человека пострадали в результате атак РФ на Никопольскую область. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 декабря, российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава ОГА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о пострадавших?

В результате атак противника в Никопольском районепострадали два человека – 68-летняя женщина и мужчина 53 лет. Им оказали необходимую помощь. Приходить в себя от пережитого они будут дома.

Чем атаковали россияне?

Россияне били из различного вооружения – из тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Также сбрасывали на населенные пункты боеприпасы с БПЛА.

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Попали под обстрел сами Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская громады.

Последствия атак

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены частный дом, магазин и торговый павильон. Разрушены две заправки.

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