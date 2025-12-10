Двоє людей постраждали внаслідок атак РФ на Нікопольщину. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 10 грудня, російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про постраждалих?
Через атаки противника на Нікопольщині постраждали двоє людей – 68-річна жінка та чоловік 53 років. Їм надали необхідну допомогу. Оговтуватися від пережитого будуть вдома.
Чим атакували росіяни?
Били росіяни з різного озброєння – з важкої артилерії й FPV-дронами. Також скидали на населені пункти боєприпаси з БпЛА.
Дісталося самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадам.
Наслідки атак
Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, магазин і троговельний павільйон. Понівечені дві заправки.
Будь ласка, зачекайте...
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