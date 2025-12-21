Один погибший и четверо раненых в результате вражеских атак в Запорожской области. ФОТОрепортаж
За сутки оккупанты нанесли 514 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
"Один человек погиб, четверо людей ранены в результате вражеских ударов по Запорожскому и Пологовскому районам", - говорится в сообщении.
Чем атаковала РФ?
Так, отмечается, что в течение суток:
- Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Розумовке, Воскресенке, Беленькому, Гуляйполю, Орехову, Терноватому, Верхней Терсе, Зализнычному и Преображенке.
- 298 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали: Червоноднепровку, Григоровку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Щербаки, Лукьяновское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Сладкое и Доброполье.
- 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Щербаков, Гуляйполя, Малой Токмачки и Доброполья.
- 199 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Зеленого, Варваровки, Сладкого и Доброполья.
Сообщается, что поступило 33 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Последствия вражеских ударов
В ГУ Нацполиции в Запорожской области показали последствия российских обстрелов.
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