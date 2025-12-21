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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Один загиблий і четверо поранених унаслідок ворожих атак на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Упродовж доби окупанти завдали 514 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли на Запоріжжі

Постраждалі

"Одна людина загинула, четверо людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Доба на Запоріжжі: через атаки РФ поранено 10 людей. ФОТОрепортаж

Чим атакувала РФ?

Так, зазначається, що упродовж доби:

  • Війська рф здійснили 12 авіаційних ударів по Розумівці, Воскресенці, Біленькому, Гуляйполю, Оріхову, Тернуватому, Верхній Терсі, Залізничному та Преображенці.
  • 298 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Червонодніпровку, Григорівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Лук'янівське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке та Добропілля.
  • 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки та Добропілля.
  • 199 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Добропілля.

Також читайте: Ворог ударив по Гуляйполю: загинув чоловік

Повідомляється, що надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Наслідки ворожих ударів

У ГУ Нацполіції в Запорізькій області показали наслідки російських обстрілів.

Атаки на Запоріжжі
Атаки на Запоріжжі
Атаки на Запоріжжі
Атаки на Запоріжжі

Автор: 

обстріл (35018) Запорізька область (5085) Запорізький район (691) Пологівський район (435)
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