Один загиблий і четверо поранених унаслідок ворожих атак на Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Упродовж доби окупанти завдали 514 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

"Одна людина загинула, четверо людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запорізькому та Пологівському районах", - йдеться в повідомленні.

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Чим атакувала РФ?

Так, зазначається, що упродовж доби:

Війська рф здійснили 12 авіаційних ударів по Розумівці, Воскресенці, Біленькому, Гуляйполю, Оріхову, Тернуватому, Верхній Терсі, Залізничному та Преображенці.

298 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Червонодніпровку, Григорівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Щербаки, Лук'янівське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Зелене, Варварівку, Солодке та Добропілля.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмачки та Добропілля.

199 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Зеленого, Варварівки, Солодкого та Добропілля.

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Повідомляється, що надійшло 33 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Наслідки ворожих ударів

У ГУ Нацполіції в Запорізькій області показали наслідки російських обстрілів.







