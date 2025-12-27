Последствия вражеских обстрелов Киевской области: из-под завалов деблокировали человека. ВИДЕО+ФОТО

В течение ночи враг обстрелял жилые и промышленные объекты Киевской области. Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Вышгородский и Бучанский районы подверглись ударам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, его достали и передали медикам. С пострадавшими работают психологи ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов

















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