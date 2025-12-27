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Наслідки ворожих обстрілів Київщини: з-під завалів деблокували людину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Протягом ночі ворог обстріляв житлові та промислові об’єкти Київщини. Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Вишгородський та Бучанський райони зазнали ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС", - йдеться в повідомленні.
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Наслідки обстрілів
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