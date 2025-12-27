Наслідки ворожих обстрілів Київщини: з-під завалів деблокували людину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протягом ночі ворог обстріляв житлові та промислові об’єкти Київщини. Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Вишгородський та Бучанський райони зазнали ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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"Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів

















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