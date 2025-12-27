Один человек погиб и 14 - пострадали: последствия атаки РФ на Киевobye. ФОТОрепортаж

В Киевской области в результате российских ударов в ночь на 27 декабря погибла женщина, еще 14 граждан пострадали.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Белоцерковский район

В Белоцерковском районе в результате попадания произошел пожар на автомойке. Погибла 47-летняя женщина, еще 10 человек получили телесные повреждения. Повреждены 17 автомобилей, 6 многоэтажек и 2 предприятия.

Вышгородский район

В районе разрушен дом и уничтожено 7 автомобилей. Также повреждены 15 транспортных средств, 3 частных и 5 многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 2 магазина, гараж, СТО и учебное заведение.

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Бориспольский район

В Бориспольском районе повреждения получили 3 автомобиля и 2 частных дома. Пострадал 41-летний местный житель.

Броварской район

В районе повреждения получили 5 частных домов, машина, хозяйственная постройка. Телесные повреждения получили двое мужчин.

Обуховский район

В Обуховском районе повреждены хозяйственное помещение и автомобиль.

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Бучанский район

В районе пострадала 48-летняя местная жительница. Поврежден дом.

Последствия обстрелов









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