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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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Один человек погиб и 14 - пострадали: последствия атаки РФ на Киевobye. ФОТОрепортаж

В Киевской области в результате российских ударов в ночь на 27 декабря погибла женщина, еще 14 граждан пострадали.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Белоцерковский район

В Белоцерковском районе в результате попадания произошел пожар на автомойке. Погибла 47-летняя женщина, еще 10 человек получили телесные повреждения. Повреждены 17 автомобилей, 6 многоэтажек и 2 предприятия.

Вышгородский район

В районе разрушен дом и уничтожено 7 автомобилей. Также повреждены 15 транспортных средств, 3 частных и 5 многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 2 магазина, гараж, СТО и учебное заведение.

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Бориспольский район

В Бориспольском районе повреждения получили 3 автомобиля и 2 частных дома. Пострадал 41-летний местный житель.

Броварской район

В районе повреждения получили 5 частных домов, машина, хозяйственная постройка. Телесные повреждения получили двое мужчин.

Обуховский район

В Обуховском районе повреждены хозяйственное помещение и автомобиль.

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Бучанский район

В районе пострадала 48-летняя местная жительница. Поврежден дом.

Последствия обстрелов

Атака на Киевскую область
Атака на Киевскую область
Атака на Киевскую область
Атака на Киевскую область

Что предшествовало?

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
  • По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

Автор: 

Киевская область (4742) обстрел (33747) Белоцерковский район (65) Бориспольский район (86) Броварский район (85) Бучанский район (178) Вышгородский район (87) Обуховский район (57)
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