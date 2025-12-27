Один человек погиб и 14 - пострадали: последствия атаки РФ на Киевobye. ФОТОрепортаж
В Киевской области в результате российских ударов в ночь на 27 декабря погибла женщина, еще 14 граждан пострадали.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Белоцерковский район
В Белоцерковском районе в результате попадания произошел пожар на автомойке. Погибла 47-летняя женщина, еще 10 человек получили телесные повреждения. Повреждены 17 автомобилей, 6 многоэтажек и 2 предприятия.
Вышгородский район
В районе разрушен дом и уничтожено 7 автомобилей. Также повреждены 15 транспортных средств, 3 частных и 5 многоквартирных домов. Кроме того, повреждены 2 магазина, гараж, СТО и учебное заведение.
Бориспольский район
В Бориспольском районе повреждения получили 3 автомобиля и 2 частных дома. Пострадал 41-летний местный житель.
Броварской район
В районе повреждения получили 5 частных домов, машина, хозяйственная постройка. Телесные повреждения получили двое мужчин.
Обуховский район
В Обуховском районе повреждены хозяйственное помещение и автомобиль.
Бучанский район
В районе пострадала 48-летняя местная жительница. Поврежден дом.
Последствия обстрелов
Что предшествовало?
- В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
- В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
- По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
- По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.
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