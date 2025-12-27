Атака РФ на Киевщину: двое мужчин остаются в больницах, в отдельных населенных пунктах нескольких районов отсутствуют свет и тепло

В результате целенаправленных атак на критическую инфраструктуру Киевской области наиболее сложной остается ситуация с электроснабжением на левобережье региона.

Об актуальной информации о ситуации в области после вражеских обстрелов рассказал начальник ОВА Николай Калашник, передает Цензор.НЕТ.

Электроснабжение

Как отмечается, энергетикам уже удалось восстановить питание для 54 тысяч абонентов. Значительная часть потребителей все еще остается без света. Работы будут продолжаться круглосуточно.

Сейчас без электроснабжения остаются отдельные населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.

Пункты несокрушимости развернуты и работают. Больницы, водоканалы, теплообъекты, объекты социальной инфраструктуры, интернет и связь переведены на резервное питание. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме и находятся на постоянной связи с местными властями.

Теплоснабжение

Что касается теплоснабжения: в отдельных населенных пунктах Обуховского района в настоящее время есть проблемы с теплоносителем. Аварийные бригады работают на местах, делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу тепла в каждый дом.

Отмечается, что работы планируют завершить в течение суток.

Мобильная связь

Мобильная связь в регионе сохранена. Все операторы работают, связь есть по всей области, в том числе и в тех общинах, где ситуация с централизованным электроснабжением остается самой сложной. Базовые станции задействуют резервное питание, чтобы люди имели возможность звонить и пользоваться интернетом.

Состояние пострадавших

В больницах области пока остаются двое мужчин, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Белой Церкви мужчина 1994 года рождения с рваной раной бедра и ступни находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет.

В Броварах в больнице остается мужчина 1983 года рождения с осколочным ранением спины.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Все остальные пострадавшие будут проходить лечение амбулаторно.

Сообщается, что все службы работают слаженно, чтобы помочь людям, восстановить инфраструктуру и обеспечить безопасность в общинах.

