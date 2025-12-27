Атака РФ на Київщину: двоє чоловіків залишаються в лікарнях, в окремих населених пунктах кількох районів відсутні світло й тепло

Унаслідок цілеспрямованих атак на критичну інфраструктуру Київської області найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням на лівобережжі регіону.

Про актуальну інформацію щодо ситуації в області після ворожих обстрілів розповів начальник ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

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Електропостачання

Як зазначається, енергетикам уже вдалося відновити живлення для 54 тисяч абонентів. Значна частина споживачів усе ще залишається без світла. Роботи триватимуть цілодобово.

Наразі без електропостачання залишаються окремі населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.

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Пункти незламності розгорнуті та працюють. Лікарні, водоканали, теплообʼєкти, об’єкти соціальної інфраструктури, інтернет і зв’язок переведені на резервне живлення. Усі комунальні служби працюють у посиленому режимі та перебувають на постійному зв’язку з місцевою владою.

Теплопостачання

Щодо теплопостачання: у окремих населених пунктах Обухівського району наразі є проблеми з теплоносієм. Аварійні бригади працюють на місцях, робиться все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла в кожну оселю.

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Зазначається, що роботи планують завершити протягом доби.

Мобільний зв’язок

Мобільний зв’язок у регіоні збережений. Усі оператори працюють, зв’язок є по всій області, зокрема й у тих громадах, де ситуація з централізованим електроживленням залишається найскладнішою. Базові станції задіюють резервне живлення, щоб люди мали можливість телефонувати та користуватися інтернетом.

Стан постраждалих

У лікарнях області наразі залишаються двоє чоловіків, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Білій Церкві чоловік 1994 року народження з рваною раною стегна та ступні перебуває під наглядом лікарів, загрози життю немає.

У Броварах у лікарні залишається чоловік 1983 року народження з осколковим пораненням спини.

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Вся необхідна медична допомога надається. Усі інші постраждалі проходитимуть лікування амбулаторно.

Повідомляється, що усі служби працюють злагоджено, щоб допомогти людям, відновити інфраструктуру та забезпечити безпеку в громадах.

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