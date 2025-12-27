Одна людина загинула і 14 постраждали: наслідки атаки РФ на Київщину. ФОТОрепортаж

У Київській області внаслідок російських ударів у ніч на 27 грудня загинула жінка, ще 14 громадян постраждали.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Білоцерківський район

На Білоцерківщині внаслідок влучання сталася пожежа на автомийці. Загинула 47-річна жінка, ще 10 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Пошкоджено 17 автомобілів, 6 багатоповерхівок та 2 підприємства.

Вишгородський район

У районі зруйновано будинок та знищено 7 автомобілів. Також пошкоджено 15 транспортних засобів, 3 приватні і 5 багатоквартирних будинків. Крім того, пошкоджено 2 магазини, гараж, СТО та освітній заклад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київщину: двоє чоловіків залишаються в лікарнях, в окремих населених пунктах кількох районів відсутні світло й тепло

Бориспільський район

На Бориспільщині пошкоджень зазнали 3 автомобілі та 2 приватні будинки. Постраждав 41-річний місцевий житель.

Броварський район

У районі пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, машина, господарча будівля. Тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків.

Обухівський район

На Обухівщині пошкоджено господарче приміщення і автівку.

Також читайте: Атака на Київщину: ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі та житлових будинках. Загинула жінка (оновлено)

Бучанський район

У районі постраждала 48-річна місцева мешканка. Пошкоджено будинок.

Наслідки обстрілів









Що передувало?