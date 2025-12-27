Одна людина загинула і 14 постраждали: наслідки атаки РФ на Київщину. ФОТОрепортаж
У Київській області внаслідок російських ударів у ніч на 27 грудня загинула жінка, ще 14 громадян постраждали.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Білоцерківський район
На Білоцерківщині внаслідок влучання сталася пожежа на автомийці. Загинула 47-річна жінка, ще 10 осіб зазнали тілесних ушкоджень. Пошкоджено 17 автомобілів, 6 багатоповерхівок та 2 підприємства.
Вишгородський район
У районі зруйновано будинок та знищено 7 автомобілів. Також пошкоджено 15 транспортних засобів, 3 приватні і 5 багатоквартирних будинків. Крім того, пошкоджено 2 магазини, гараж, СТО та освітній заклад.
Бориспільський район
На Бориспільщині пошкоджень зазнали 3 автомобілі та 2 приватні будинки. Постраждав 41-річний місцевий житель.
Броварський район
У районі пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, машина, господарча будівля. Тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків.
Обухівський район
На Обухівщині пошкоджено господарче приміщення і автівку.
Бучанський район
У районі постраждала 48-річна місцева мешканка. Пошкоджено будинок.
Наслідки обстрілів
Що передувало?
- У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
- Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
- За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
- По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.
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