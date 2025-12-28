Латвия передала Украине 34 автомобиля, в том числе - спецтехнику, и гуманитарную помощь, - МИД. ФОТОрепортаж
В конце 2025 года Латвия передала Украине 34 автомобиля и гуманитарную помощь, включая специализированные автомобили для эвакуации раненых и рождественские подарки для детей Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ
Транспорт из Латвии
В конвой, организованный благотворительной организацией Agendum, вошли:
- 21 полноприводный автомобиль (4×4) от компании AS Augstsprieguma tīkls, которая системно поддерживает Украину,
- автомобили от организации Uzņēmēji Mieram,
- два специализированных автомобиля для эвакуации раненых и
- один автомобиль от Сейма Латвийской Республики.
Гуманитарная помощь детям
Для украинских детей Черниговской и Сумской областей также поступили рождественские подарки, переданные Сеймом, Министерством иностранных дел Латвийской Республики, а также Посольством Украины в Латвии при поддержке SIA MAXIMA Latvija, SIA Rimi Latvia и SIA Orkla Latvija.
Отмечается, что в целом Латвия уже передала Украине 3402 транспортных средства, доставленных ассоциацией Agendum (Twitter Convoy).
"Искренне благодарим латвийские государственные и общественные организации за поддержку Украины!" - написали в МИД.
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