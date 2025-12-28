Латвія передала Україні 34 автомобілі, зокрема спецтехніку, та гуманітарну допомогу, - МЗС. ФОТОрепортаж
Наприкінці 2025 року Латвія передала Україні 34 автомобілі та гуманітарну допомогу, включно зі спеціалізованими авто для евакуації поранених та різдвяними подарунками для дітей Чернігівщини та Сумщини.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ
Транспорт від Латвії
До конвою, організованого благодійною організацією "Agendum", увійшли:
- 21 повнопривідний автомобіль (4×4) від компанії AS "Augstsprieguma tīkls", яка системно підтримує Україну,
- автомобілі від організації "Uzņēmēji Mieram",
- два спеціалізовані авто для евакуації поранених,
- один автомобіль від Саейми Латвійської Республіки.
Гуманітарна допомога дітям
Для українських дітей Чернігівської та Сумської областей також надійшли різдвяні подарунки, передані Саеймою, Міністерством закордонних справ Латвійської Республіки, а також Посольством України в Латвії за підтримки SIA "MAXIMA Latvija", SIA "Rimi Latvia" та SIA "Orkla Latvija".
Зазначається, що загалом Латвія вже передала Україні 3402 транспортні засоби, доставлені асоціацією "Agendum" ("Twitter Convoy").
"Щиро дякуємо латвійським державним і громадським організаціям за підтримку України!" - написали в МЗС.
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