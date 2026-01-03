Почти 50 обстрелов Сумщины за сутки: пожар, разрушения в 12 громадах, раненый водитель автомобиля. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска нанесли почти полсотни ударов по населенным пунктам Сумской области. В результате атаки FPV-дрона по гражданскому автомобилю ранен 60-летний мужчина, а в Шосткинском районе несколько ударных БПЛА вызвали масштабный пожар.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Жертвы

В Краснопольской громаде из-за удара FPV-дрона в гражданский автомобиль ранен 60-летний мужчина. Он лечится амбулаторно.

Почти 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 12 громадах области.

Повреждения

– Великописаревская, Есманьская, Глуховская – разрушены жилые дома;

– Середино-Будская – поврежден жилой дом;

– Краснопольская – поврежден легковой автомобиль;

– Шосткинская – повреждены нежилые помещения и автомобили.

Читайте также: В Сумской области россияне атаковали дроном автомобиль с хлебом, а в другой общине ранили женщину, которая шла по дороге

Эвакуировано 6 человек.

По данным ГСЧС, сразу несколько российских БПЛА нанесли удары по одному из населенных пунктов Шосткинского района.

Значительные разрушения с последующим возгоранием понесли нежилые помещения, в которых находился гражданский транспорт. Возник масштабный пожар, который был ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый водитель врезался в скорую на Сумщине: пятеро пострадавших. ФОТОрепортаж

Отмечается, что информации о травмированных не поступало.







