Почти 50 обстрелов Сумщины за сутки: пожар, разрушения в 12 громадах, раненый водитель автомобиля. ФОТОрепортаж
В течение суток российские войска нанесли почти полсотни ударов по населенным пунктам Сумской области. В результате атаки FPV-дрона по гражданскому автомобилю ранен 60-летний мужчина, а в Шосткинском районе несколько ударных БПЛА вызвали масштабный пожар.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы
- В Краснопольской громаде из-за удара FPV-дрона в гражданский автомобиль ранен 60-летний мужчина. Он лечится амбулаторно.
Почти 50 обстрелов по 25 населенным пунктам в 12 громадах области.
Повреждения
– Великописаревская, Есманьская, Глуховская – разрушены жилые дома;
– Середино-Будская – поврежден жилой дом;
– Краснопольская – поврежден легковой автомобиль;
– Шосткинская – повреждены нежилые помещения и автомобили.
Эвакуировано 6 человек.
По данным ГСЧС, сразу несколько российских БПЛА нанесли удары по одному из населенных пунктов Шосткинского района.
Значительные разрушения с последующим возгоранием понесли нежилые помещения, в которых находился гражданский транспорт. Возник масштабный пожар, который был ликвидирован.
Отмечается, что информации о травмированных не поступало.
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