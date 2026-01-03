Майже 50 обстрілів Сумщини за добу: пожежа, руйнування у 12 громадах, поранений водій авто. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдали майже пів сотні ударів по населених пунктах Сумської області. Внаслідок атаки FPV-дрона по цивільному автомобілю поранений 60-річний чоловік, а в Шосткинському районі кілька ударних БпЛА спричинили масштабну пожежу.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Жертви
- У Краснопільській громаді через удар FPV-дрона в цивільну автівку поранений 60-річний чоловік. Лікується він амбулаторно.
Майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 12 громадах області.
Пошкодження
– Великописарівська, Есманьська, Глухівська – зруйновані житлові будинки;
– Середино-Будська – пошкоджено житловий будинок;
– Краснопільська – пошкоджено легковий автомобіль;
– Шосткинська – пошкоджено нежитлові приміщення та автомобілі.
Евакуйовано 6 людей.
За даними ДСНС, одразу декілька російських БпЛА завдали ударів по одному з населених пунктів Шосткинського району.
Значних руйнувань із подальшим займанням зазнали нежитлові приміщення, в яких перебував цивільний транспорт. Виникла масштабна пожежа, яку було ліквідовано.
Зазначається, що інформації про травмованих не надходило.
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