Майже 50 обстрілів Сумщини за добу: пожежа, руйнування у 12 громадах, поранений водій авто. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдали майже пів сотні ударів по населених пунктах Сумської області. Внаслідок атаки FPV-дрона по цивільному автомобілю поранений 60-річний чоловік, а в Шосткинському районі кілька ударних БпЛА спричинили масштабну пожежу.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви

У Краснопільській громаді через удар FPV-дрона в цивільну автівку поранений 60-річний чоловік. Лікується він амбулаторно.

Майже 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 12 громадах області.

Пошкодження

– Великописарівська, Есманьська, Глухівська – зруйновані житлові будинки;

– Середино-Будська – пошкоджено житловий будинок;

– Краснопільська – пошкоджено легковий автомобіль;

– Шосткинська – пошкоджено нежитлові приміщення та автомобілі.

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Евакуйовано 6 людей.

За даними ДСНС, одразу декілька російських БпЛА завдали ударів по одному з населених пунктів Шосткинського району.

Значних руйнувань із подальшим займанням зазнали нежитлові приміщення, в яких перебував цивільний транспорт. Виникла масштабна пожежа, яку було ліквідовано.

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Зазначається, що інформації про травмованих не надходило.







