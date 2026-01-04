Войска РФ атаковали 2 района Харьковской области: вспыхнули пожары, пострадали люди. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 4 января российские войска атаковали ударными беспилотниками населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Произошло 3 пожара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали ночной атаки
- В с. Мартово Печенежской громады горел дом и беседка на общей площади более 200 кв. м. Пострадали 3 человека.
- В с. Калугино-Башкировка Чугуевской громады горели 2 гаража и 2 автомобиля.
- В с. Жуков Яр Великобурлукской громады горел жилой дом на площади 150 кв. м.
"В целом к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, в частности медицинский расчет и офицеры-спасатели громад", - уточнили в ГСЧС.
Последствия
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