Войска РФ атаковали 2 района Харьковской области: вспыхнули пожары, пострадали люди. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 4 января российские войска атаковали ударными беспилотниками населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Произошло 3 пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали ночной атаки

В с. Мартово Печенежской громады горел дом и беседка на общей площади более 200 кв. м. Пострадали 3 человека.

В с. Калугино-Башкировка Чугуевской громады горели 2 гаража и 2 автомобиля.

В с. Жуков Яр Великобурлукской громады горел жилой дом на площади 150 кв. м.

"В целом к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, в частности медицинский расчет и офицеры-спасатели громад", - уточнили в ГСЧС.

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Последствия









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