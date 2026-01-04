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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Войска РФ атаковали 2 района Харьковской области: вспыхнули пожары, пострадали люди. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 4 января российские войска атаковали ударными беспилотниками населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Произошло 3 пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали ночной атаки

  • В с. Мартово Печенежской громады горел дом и беседка на общей площади более 200 кв. м. Пострадали 3 человека.
  • В с. Калугино-Башкировка Чугуевской громады горели 2 гаража и 2 автомобиля.
  • В с. Жуков Яр Великобурлукской громады горел жилой дом на площади 150 кв. м.

"В целом к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, в частности медицинский расчет и офицеры-спасатели громад", - уточнили в ГСЧС.

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Последствия

Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области
Обстрел Харьковской области

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обстрел (33805) Мартовое (3) Жуков Яр (3)
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