УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11345 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
938 0

Війська РФ атакували 2 райони Харківщини: спалахнули пожежі, постраждали люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 4 січня російські війська атакували ударними безпілотниками населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Сталося 3 пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі щодо нічної атаки

  • У с. Мартове Печенізької громади горів будинок та альтанка на загальній площі понад 200 кв. м. Постраждало 3 людей.
  • У с. Калугіно-Башкирівка Чугуївської громади горіли 2 гаражі та 2 автомобілі.
  • У с. Жуків Яр Великобурлуцької громади горів житловий будинок на площі 150 кв. м.

"Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцери-рятувальники громад", - уточнили у ДСНС.

Також читайте: Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждало 2 людей, зруйновано будинки та машини

Наслідки

Обстріл Харківщини
Обстріл Харківщини
Обстріл Харківщини
Обстріл Харківщини

Читайте: Ворог атакував приватні будинки на Харківщині: спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35173) Мартове (3) Жуків Яр (3)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 