Війська РФ атакували 2 райони Харківщини: спалахнули пожежі, постраждали люди. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 4 січня російські війська атакували ударними безпілотниками населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Сталося 3 пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі щодо нічної атаки
- У с. Мартове Печенізької громади горів будинок та альтанка на загальній площі понад 200 кв. м. Постраждало 3 людей.
- У с. Калугіно-Башкирівка Чугуївської громади горіли 2 гаражі та 2 автомобілі.
- У с. Жуків Яр Великобурлуцької громади горів житловий будинок на площі 150 кв. м.
"Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцери-рятувальники громад", - уточнили у ДСНС.
Наслідки
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