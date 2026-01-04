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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: один погибший и один раненый, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего погиб человек.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Донецкой области

Краматорский район

  • В Николаевской громаде повреждена инфраструктура.
  • В Славянске погиб человек, поврежден автомобиль.
  • В Краматорске ранен человек, повреждена многоэтажка.
  • В Александровке поврежден автомобиль.
  • В Очеретином и Новоандреевке повреждены по четыре частных дома.

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Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 42 человека, в том числе 12 детей.

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Последствия атак

В ГУ Нацполиции в Донецкой области показали последствия вражеских обстрелов.

обстрел
обстрел
обстрел

Автор: 

Краматорськ (2517) обстрел (33805) Донецкая область (12637) Славянск (2759)
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