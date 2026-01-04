Сутки в Донецкой области: один погибший и один раненый, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего погиб человек.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Краматорский район

В Николаевской громаде повреждена инфраструктура.

В Славянске погиб человек , поврежден автомобиль.

, поврежден автомобиль. В Краматорске ранен человек , повреждена многоэтажка.

, повреждена многоэтажка. В Александровке поврежден автомобиль.

В Очеретином и Новоандреевке повреждены по четыре частных дома.

Читайте также: Силы обороны контролируют северную часть Покровска: продолжаются активные действия, - УВ "Восток"

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.



Отмечается, что в целом за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 42 человека, в том числе 12 детей.

Читайте: Украинские войска полностью контролируют северную и центральную части Мирнограда, - 7 корпус

Последствия атак

В ГУ Нацполиции в Донецкой области показали последствия вражеских обстрелов.





