Сутки в Донецкой области: один погибший и один раненый, повреждены дома и автомобили. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего погиб человек.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
- В Николаевской громаде повреждена инфраструктура.
- В Славянске погиб человек, поврежден автомобиль.
- В Краматорске ранен человек, повреждена многоэтажка.
- В Александровке поврежден автомобиль.
- В Очеретином и Новоандреевке повреждены по четыре частных дома.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Отмечается, что в целом за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 42 человека, в том числе 12 детей.
Последствия атак
В ГУ Нацполиции в Донецкой области показали последствия вражеских обстрелов.
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