Доба на Донеччині: один загиблий і один поранений, пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого загинула людина.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру.

У Слов'янську загинула людина , пошкоджено авто.

, пошкоджено авто. У Краматорську поранено людину , пошкоджено багатоповерхівку.

, пошкоджено багатоповерхівку. В Олександрівці пошкоджено авто.

В Очеретиному та Новоандріївці пошкоджено по чотири приватні будинки.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Зазначається, що загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 42 людини, зокрема 12 дітей.

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Наслідки атак

У ГУ Нацполіції в Донецькій області показали наслідки ворожих обстрілів.







