Доба на Донеччині: один загиблий і один поранений, пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого загинула людина.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
- У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру.
- У Слов'янську загинула людина, пошкоджено авто.
- У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.
- В Олександрівці пошкоджено авто.
- В Очеретиному та Новоандріївці пошкоджено по чотири приватні будинки.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 42 людини, зокрема 12 дітей.
Наслідки атак
У ГУ Нацполіції в Донецькій області показали наслідки ворожих обстрілів.
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