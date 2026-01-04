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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: один загиблий і один поранений, пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого загинула людина.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли Донеччини

Краматорський район

  • У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктуру.
  • У Слов'янську загинула людина, пошкоджено авто.
  • У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.
  • В Олександрівці пошкоджено авто.
  • В Очеретиному та Новоандріївці пошкоджено по чотири приватні будинки.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 42 людини, зокрема 12 дітей.

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Наслідки атак

У ГУ Нацполіції в Донецькій області показали наслідки ворожих обстрілів.

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Обстріли Донеччини

Автор: 

Краматорськ (960) обстріл (35173) Донецька область (11519) Слов’янськ (864)
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