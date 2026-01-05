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Новости Фото Теракты в Украине
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Взрыв автомобиля военного на столичной Оболони: задержана 24-летняя агентка РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержана 24-летняя девушка, которая подорвала внедорожник военнослужащего в Оболонском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

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Подробности

Так, женщина по указанию "куратора" российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего Национальной гвардии.

Задержана женщина, которая взорвала автомобиль военного в Киеве

В результате взрыва военнослужащий и его знакомый были травмированы. 

Правоохранители получили сообщение о взрыве автомобиля Land Rover возле жилого дома на улице Героев Днепра около 10:30.

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При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили вблизи эпицентра взрыва мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.

Задержана женщина, которая взорвала автомобиль военного в Киеве
Задержана женщина, которая взорвала автомобиль военного в Киеве

"По результатам розыскных мероприятий сотрудники Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы.

Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года "вышел" представитель спецслужб РФ. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1 500 долларов, однако денег она так и не получила", - говорится в сообщении.

Задержана женщина, которая взорвала автомобиль военного в Киеве
Задержана женщина, которая взорвала автомобиль военного в Киеве

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Женщина по инструкциям "куратора" самостоятельно изготовила взрывчатку дома и заложила ее под автомобиль, установив скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени.

Когда военный подошел к автомобилю - раздался взрыв. Два человека были ранены.

Злоумышленницу задержали, сейчас ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, задержанная подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные.
  • Впоследствии в прокуратуре заявили, что квалифицируют преступление как теракт.

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Автор: 

Киев (26690) Нацполиция (17075) СБУ (20893) теракт (2446)
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Топ комментарии
+36
...фуяСобі 24річна, схожа на маму Риму...
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05.01.2026 16:05 Ответить
+36
10 років за теракт! Що це за закони, альо депутати?!
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05.01.2026 16:10 Ответить
+28
До десяти років за теракт???!!! Москальня за допис проти влади дає 20-25, в тут за теракт??? Ця паскуда вийде і знову когось підірве. Чому не довічно??? З таким підходом, з таким слідством і суддями Україна скоро закінчиться ....
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05.01.2026 16:34 Ответить

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