Взрыв автомобиля военного на столичной Оболони: задержана 24-летняя агентка РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержана 24-летняя девушка, которая подорвала внедорожник военнослужащего в Оболонском районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.
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Так, женщина по указанию "куратора" российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего Национальной гвардии.
В результате взрыва военнослужащий и его знакомый были травмированы.
Правоохранители получили сообщение о взрыве автомобиля Land Rover возле жилого дома на улице Героев Днепра около 10:30.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили вблизи эпицентра взрыва мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.
"По результатам розыскных мероприятий сотрудники Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы.
Следствием установлено, что женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года "вышел" представитель спецслужб РФ. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1 500 долларов, однако денег она так и не получила", - говорится в сообщении.
Женщина по инструкциям "куратора" самостоятельно изготовила взрывчатку дома и заложила ее под автомобиль, установив скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени.
Когда военный подошел к автомобилю - раздался взрыв. Два человека были ранены.
Злоумышленницу задержали, сейчас ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, задержанная подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные.
- Впоследствии в прокуратуре заявили, что квалифицируют преступление как теракт.
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