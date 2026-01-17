Блэкаут и перебои с отоплением фиксируются в оккупированном Мариуполе. ФОТО

Вечером 16 января во временно оккупированном Мариуполе произошло поражение БПЛА подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе города. По сообщениям жителей, почти весь город погрузился в темноту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мариупольского горсовета.

Где есть отключение электроэнергии?

Как отмечается, за исключением части Левобережья - во всех районах города были зафиксированы отключения электроэнергии.

"Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении света также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта.

Утром оккупанты сообщают о постепенном восстановлении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 января в оккупированном Мариуполе была зафиксирована серия взрывов из-за атаки БПЛА. По сообщениям местных СМИ, дронами была поражена подстанция "Азовская" 220 кВ и подстанция возле поселка Мирное. В результате в большинстве районов города пропал свет. Также частично были обесточены котельные.

