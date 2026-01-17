Блэкаут и перебои с отоплением фиксируются в оккупированном Мариуполе. ФОТО
Вечером 16 января во временно оккупированном Мариуполе произошло поражение БПЛА подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе города. По сообщениям жителей, почти весь город погрузился в темноту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мариупольского горсовета.
Где есть отключение электроэнергии?
Как отмечается, за исключением части Левобережья - во всех районах города были зафиксированы отключения электроэнергии.
"Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении света также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта.
Утром оккупанты сообщают о постепенном восстановлении электроэнергии", - говорится в сообщении.
Напомним, что 13 января в оккупированном Мариуполе была зафиксирована серия взрывов из-за атаки БПЛА. По сообщениям местных СМИ, дронами была поражена подстанция "Азовская" 220 кВ и подстанция возле поселка Мирное. В результате в большинстве районов города пропал свет. Также частично были обесточены котельные.
Типу, кияни не скиглить, у Маріуполі теж срака?
А у Москві, як?
Фламіндічі вже підлітають?
Малюк, чи хто там зараз, замінував всі підстанції?
Про москву мовчу, як і про орел з курськом яки давно малиб жити в темряві.
Довіри нуль що до адекватної відповіді росії за всі скоєні нею злочини. Вбачається, що план таки один на двох вов.
Якщо янеЛОХ клявся залишити Москву без електроенергії в вчергове збрехав, то нехай робить це з іншими містами, військовими об'єктами на роZїї.
На окупованих рашистами територіях люди, які не чекали ху@ла та його "освободітєлєй", і виїжджали на неокупованій території, але ті ж пенсіонери не можуть вижити без свого житла, своїх побутових речей на пенсію в дві "царських" тисячі від Зеленського. Тому мусили повернутись на окуповані території.
Це визнавалось навіть офіційно.
Але янеЛОХ замість того, щоб підняти виплати тим, хто не зрадив Україну, покинув свої домівки, продовжує роздавати тисячі, кешбеки всім підряд, і прокурорам, і депутатам, і міністрам, і хабарникам, корупціонерам всіх мастей, які живуть в палацах.
Все ППО охороняє *****.
Окрім дронів, у нас існує величезна СБУ!
Про фламіги мовчу, бо гігават та міл'ярд дерев з універом, будуть ревнувати.
То ж тільки Москва!
Але, це століца родіни малороса владіміра зе!поца.