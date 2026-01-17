Блэкаут и перебои с отоплением фиксируются в оккупированном Мариуполе. ФОТО

Вечером 16 января во временно оккупированном Мариуполе произошло поражение БПЛА подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе города. По сообщениям жителей, почти весь город погрузился в темноту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мариупольского горсовета.

Где есть отключение электроэнергии?

Как отмечается, за исключением части Левобережья - во всех районах города были зафиксированы отключения электроэнергии.

Удар по Мариуполю

"Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении света также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта.

Утром оккупанты сообщают о постепенном восстановлении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 января в оккупированном Мариуполе была зафиксирована серия взрывов из-за атаки БПЛА. По сообщениям местных СМИ, дронами была поражена подстанция "Азовская" 220 кВ и подстанция возле поселка Мирное. В результате в большинстве районов города пропал свет. Также частично были обесточены котельные.

Автор: 

Мариуполь (5603) энергетика (3418) отключение света (770)
Топ комментарии
+20
Ну і нахєра ця інфа?
Типу, кияни не скиглить, у Маріуполі теж срака?
А у Москві, як?
Фламіндічі вже підлітають?
Малюк, чи хто там зараз, замінував всі підстанції?
17.01.2026 09:45 Ответить
+12
А чому не має то ального блекауту в Криму та на окупованих теріторіях?
Про москву мовчу, як і про орел з курськом яки давно малиб жити в темряві.
Довіри нуль що до адекватної відповіді росії за всі скоєні нею злочини. Вбачається, що план таки один на двох вов.
17.01.2026 09:55 Ответить
+9
В москві мав бути блекаут а не в Маріуполі!Агов!?Ой не чує баба...
17.01.2026 09:57 Ответить
А тамженашілюди?!
17.01.2026 09:35 Ответить
ЯКОГО БУЯ МИ ПОВМННІ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА ЦИИХ ПІДАРГЛАСІВ ?????
17.01.2026 10:28 Ответить
Ну так ,навіть адміністрація є , якій досі платять зарплати.
17.01.2026 11:15 Ответить
Ну і нахєра ця інфа?
Типу, кияни не скиглить, у Маріуполі теж срака?
А у Москві, як?
Фламіндічі вже підлітають?
Малюк, чи хто там зараз, замінував всі підстанції?
17.01.2026 09:45 Ответить
Ця інфа для того, що буде виділено кошти віртуальній владі Маріуполя для подолання кризи. Лідор про всіх дбає
17.01.2026 10:02 Ответить
Наче Серпухов з ночі чекає світанку. Бо не видно.
17.01.2026 13:41 Ответить
А чому не має то ального блекауту в Криму та на окупованих теріторіях?
Про москву мовчу, як і про орел з курськом яки давно малиб жити в темряві.
Довіри нуль що до адекватної відповіді росії за всі скоєні нею злочини. Вбачається, що план таки один на двох вов.
показать весь комментарий
17.01.2026 09:55 Ответить
В москві мав бути блекаут а не в Маріуполі!Агов!?Ой не чує баба...
показать весь комментарий
17.01.2026 09:57 Ответить
А в Маріуполі чи Донецьку ворог має житти в комфорті з світлом і теплом ? на окупованих територіях перепбуває понад 700 тисяч окупантів і тисячі колоборантів ,а поселання на москву так добре я теж так думаю ,але знаючи що москва там дуже сильно захищено ППО ,щоб її пробити необхідно сотні бпла і сотні ракет ,тому ворогу завдавати ударів там де це ефективно.
17.01.2026 10:12 Ответить
Крім Москви є тисячі інших рашистських міст, які не захищені системами ППО.
Якщо янеЛОХ клявся залишити Москву без електроенергії в вчергове збрехав, то нехай робить це з іншими містами, військовими об'єктами на роZїї.
На окупованих рашистами територіях люди, які не чекали ху@ла та його "освободітєлєй", і виїжджали на неокупованій території, але ті ж пенсіонери не можуть вижити без свого житла, своїх побутових речей на пенсію в дві "царських" тисячі від Зеленського. Тому мусили повернутись на окуповані території.
Це визнавалось навіть офіційно.
Але янеЛОХ замість того, щоб підняти виплати тим, хто не зрадив Україну, покинув свої домівки, продовжує роздавати тисячі, кешбеки всім підряд, і прокурорам, і депутатам, і міністрам, і хабарникам, корупціонерам всіх мастей, які живуть в палацах.
17.01.2026 10:35 Ответить
Кацапам пофіг на інші міста!
Все ППО охороняє *****.
Окрім дронів, у нас існує величезна СБУ!
Про фламіги мовчу, бо гігават та міл'ярд дерев з універом, будуть ревнувати.
То ж тільки Москва!
Але, це століца родіни малороса владіміра зе!поца.
17.01.2026 10:54 Ответить
* пенсіонери не можуть вижити без свого житла, своїх побутових речей на пенсію і дві "царських" тисячі від Зеленського.
17.01.2026 12:04 Ответить
Що ти верзеш,убогий?
17.01.2026 12:21 Ответить
А по курську, орлу, брянську, ростову та взагалі масквабаду, чого не б'ємо боємось? Скільки пафосу, гучних операцій, але цивільним російським нацистам байдуже, бо вони у комфорті, і їм пофіг, що там в МАРІУПОЛІ, яки вони вважають трофеєм, а не містом з жителями. Бити і по містам в ТОТ може і треба, але вважаю, що лише після того, як "всі тяготи і лішенія" відчує оркостан на собі.
17.01.2026 11:20 Ответить
 
 