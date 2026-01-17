Блекаут та перебої з опаленням фіксуються в окупованому Маріуполі. ФОТО

Ввечері 16 січня у тимчасово окупованому Маріуполі відбулося ураження БпЛА підстанції "Азовська" у Кальміуському районі міста. За повідомленнями жителів, майже все місто поринуло у темряву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Маріупольської міськради.

Де є знеструмлення?

Як зазначається, за винятком частини Лівобережжя - у всіх районах міста були зафіксовані відключення електроенергії.

"Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта.

Зранку окупанти повідомляють про поступове відновлення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 13 січня в окупованому Маріуполі було зафіксовано серію вибухів через атаку БпЛА. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дронами було уражено підстанцію "Азовська" 220 кВ та підстанція біля селища Мирне. У результаті у більшості районів міста зникло світло. Також частково були знеструмлені котельні.

