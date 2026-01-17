Блекаут та перебої з опаленням фіксуються в окупованому Маріуполі. ФОТО
Ввечері 16 січня у тимчасово окупованому Маріуполі відбулося ураження БпЛА підстанції "Азовська" у Кальміуському районі міста. За повідомленнями жителів, майже все місто поринуло у темряву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Маріупольської міськради.
Де є знеструмлення?
Як зазначається, за винятком частини Лівобережжя - у всіх районах міста були зафіксовані відключення електроенергії.
"Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта.
Зранку окупанти повідомляють про поступове відновлення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 13 січня в окупованому Маріуполі було зафіксовано серію вибухів через атаку БпЛА. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дронами було уражено підстанцію "Азовська" 220 кВ та підстанція біля селища Мирне. У результаті у більшості районів міста зникло світло. Також частково були знеструмлені котельні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Типу, кияни не скиглить, у Маріуполі теж срака?
А у Москві, як?
Фламіндічі вже підлітають?
Малюк, чи хто там зараз, замінував всі підстанції?
Про москву мовчу, як і про орел з курськом яки давно малиб жити в темряві.
Довіри нуль що до адекватної відповіді росії за всі скоєні нею злочини. Вбачається, що план таки один на двох вов.
Якщо янеЛОХ клявся залишити Москву без електроенергії в вчергове збрехав, то нехай робить це з іншими містами, військовими об'єктами на роZїї.
На окупованих рашистами територіях люди, які не чекали ху@ла та його "освободітєлєй", і виїжджали на неокупованій території, але ті ж пенсіонери не можуть вижити без свого житла, своїх побутових речей на пенсію в дві "царських" тисячі від Зеленського. Тому мусили повернутись на окуповані території.
Це визнавалось навіть офіційно.
Але янеЛОХ замість того, щоб підняти виплати тим, хто не зрадив Україну, покинув свої домівки, продовжує роздавати тисячі, кешбеки всім підряд, і прокурорам, і депутатам, і міністрам, і хабарникам, корупціонерам всіх мастей, які живуть в палацах.
Все ППО охороняє *****.
Окрім дронів, у нас існує величезна СБУ!
Про фламіги мовчу, бо гігават та міл'ярд дерев з універом, будуть ревнувати.
То ж тільки Москва!
Але, це століца родіни малороса владіміра зе!поца.