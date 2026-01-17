УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10172 відвідувача онлайн
Новини Фото Окупація Маріуполя
2 027 17

Блекаут та перебої з опаленням фіксуються в окупованому Маріуполі. ФОТО

Ввечері 16 січня у тимчасово окупованому Маріуполі відбулося ураження БпЛА підстанції "Азовська" у Кальміуському районі міста. За повідомленнями жителів, майже все місто поринуло у темряву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Маріупольської міськради.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де є знеструмлення?

Як зазначається, за винятком частини Лівобережжя - у всіх районах міста були зафіксовані відключення електроенергії.

Удар по Маріуполю

"Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС "блеканули" Маріуполь та вдарили по складу РФ у Макіївці, - Мадяр. ВIДЕО

Зранку окупанти повідомляють про поступове відновлення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 13 січня в окупованому Маріуполі було зафіксовано серію вибухів через атаку БпЛА. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дронами було уражено підстанцію "Азовська" 220 кВ та підстанція біля селища Мирне. У результаті у більшості районів міста зникло світло. Також частково були знеструмлені котельні.

Також читайте: Нові масові поховання фіксують у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь енергетика відключення світла
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Ну і нахєра ця інфа?
Типу, кияни не скиглить, у Маріуполі теж срака?
А у Москві, як?
Фламіндічі вже підлітають?
Малюк, чи хто там зараз, замінував всі підстанції?
показати весь коментар
17.01.2026 09:45 Відповісти
+12
А чому не має то ального блекауту в Криму та на окупованих теріторіях?
Про москву мовчу, як і про орел з курськом яки давно малиб жити в темряві.
Довіри нуль що до адекватної відповіді росії за всі скоєні нею злочини. Вбачається, що план таки один на двох вов.
показати весь коментар
17.01.2026 09:55 Відповісти
+9
В москві мав бути блекаут а не в Маріуполі!Агов!?Ой не чує баба...
показати весь коментар
17.01.2026 09:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А тамженашілюди?!
показати весь коментар
17.01.2026 09:35 Відповісти
ЯКОГО БУЯ МИ ПОВМННІ ПЕРЕЖИВАТЬ ЗА ЦИИХ ПІДАРГЛАСІВ ?????
показати весь коментар
17.01.2026 10:28 Відповісти
Ну так ,навіть адміністрація є , якій досі платять зарплати.
показати весь коментар
17.01.2026 11:15 Відповісти
показати весь коментар
Ця інфа для того, що буде виділено кошти віртуальній владі Маріуполя для подолання кризи. Лідор про всіх дбає
показати весь коментар
17.01.2026 10:02 Відповісти
Наче Серпухов з ночі чекає світанку. Бо не видно.
показати весь коментар
17.01.2026 13:41 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
А в Маріуполі чи Донецьку ворог має житти в комфорті з світлом і теплом ? на окупованих територіях перепбуває понад 700 тисяч окупантів і тисячі колоборантів ,а поселання на москву так добре я теж так думаю ,але знаючи що москва там дуже сильно захищено ППО ,щоб її пробити необхідно сотні бпла і сотні ракет ,тому ворогу завдавати ударів там де це ефективно.
показати весь коментар
17.01.2026 10:12 Відповісти
Крім Москви є тисячі інших рашистських міст, які не захищені системами ППО.
Якщо янеЛОХ клявся залишити Москву без електроенергії в вчергове збрехав, то нехай робить це з іншими містами, військовими об'єктами на роZїї.
На окупованих рашистами територіях люди, які не чекали ху@ла та його "освободітєлєй", і виїжджали на неокупованій території, але ті ж пенсіонери не можуть вижити без свого житла, своїх побутових речей на пенсію в дві "царських" тисячі від Зеленського. Тому мусили повернутись на окуповані території.
Це визнавалось навіть офіційно.
Але янеЛОХ замість того, щоб підняти виплати тим, хто не зрадив Україну, покинув свої домівки, продовжує роздавати тисячі, кешбеки всім підряд, і прокурорам, і депутатам, і міністрам, і хабарникам, корупціонерам всіх мастей, які живуть в палацах.
показати весь коментар
17.01.2026 10:35 Відповісти
Кацапам пофіг на інші міста!
Все ППО охороняє *****.
Окрім дронів, у нас існує величезна СБУ!
Про фламіги мовчу, бо гігават та міл'ярд дерев з універом, будуть ревнувати.
То ж тільки Москва!
Але, це століца родіни малороса владіміра зе!поца.
показати весь коментар
17.01.2026 10:54 Відповісти
* пенсіонери не можуть вижити без свого житла, своїх побутових речей на пенсію і дві "царських" тисячі від Зеленського.
показати весь коментар
17.01.2026 12:04 Відповісти
Що ти верзеш,убогий?
показати весь коментар
17.01.2026 12:21 Відповісти
А по курську, орлу, брянську, ростову та взагалі масквабаду, чого не б'ємо боємось? Скільки пафосу, гучних операцій, але цивільним російським нацистам байдуже, бо вони у комфорті, і їм пофіг, що там в МАРІУПОЛІ, яки вони вважають трофеєм, а не містом з жителями. Бити і по містам в ТОТ може і треба, але вважаю, що лише після того, як "всі тяготи і лішенія" відчує оркостан на собі.
показати весь коментар
17.01.2026 11:20 Відповісти
 
 