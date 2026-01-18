Гарантии безопасности, давление на РФ и военная помощь Украине: Сырский принял участие в заседании главнокомандующих стран "Коалиции желающих". ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в очередном заседании главнокомандующих вооруженных сил государств - членов "Коалиции желающих", которое состоялось в формате видеоконференции.
Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Гарантии безопасности
Сырский отметил, что вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым они обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины.
Давление на РФ
"Подчеркнул, что Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины. В связи с этим подчеркнул важность дальнейшего усиления санкционного давления на государство-агрессора, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики РФ", - добавил главнокомандующий.
В то же время он подчеркнул критическую важность дальнейшего совместного укрепления потенциала оборонно-промышленных комплексов и вооруженных сил стран свободной Европы.
Военная помощь Украине
Отдельное внимание стороны уделили вопросу продолжения военной помощи Украине - как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя.
Сырский от имени Вооруженных Сил Украины поблагодарил организаторов встречи - Главнокомандующего Вооруженными Силами Франции генерала Фабьена Мандона и начальника Штаба обороны Великобритании главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона. Также выразил благодарность за участие в мероприятии Верховному Главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - Командующему Вооруженными Силами США в Европе генералу Алексу Гринкевичу и Председателю Военного комитета Европейского Союза генералу Шону Кленси.
Он подчеркнул, что их присутствие является убедительным свидетельством трансатлантического единства и неизменной поддержки Украины в борьбе за государственность и европейское будущее.
"Благодарен партнерам за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. Вместе мы не только защищаем границы — мы защищаем ценности, на которых держится свободный мир", - добавил Сырский.
2023 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Бахмуті)
2024 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Торецьку)
2025 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Покровську)
2026 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки біля Краматорська)