РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7673 посетителя онлайн
Новости Фото Гарантии безопасности для Украины Встреча коалиции желающих
3 736 9

Гарантии безопасности, давление на РФ и военная помощь Украине: Сырский принял участие в заседании главнокомандующих стран "Коалиции желающих". ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в очередном заседании главнокомандующих вооруженных сил государств - членов "Коалиции желающих", которое состоялось в формате видеоконференции.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Гарантии безопасности

Сырский отметил, что вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым они обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины.

Давление на РФ

"Подчеркнул, что Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины. В связи с этим подчеркнул важность дальнейшего усиления санкционного давления на государство-агрессора, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики РФ", - добавил главнокомандующий.

В то же время он подчеркнул критическую важность дальнейшего совместного укрепления потенциала оборонно-промышленных комплексов и вооруженных сил стран свободной Европы.

Военная помощь Украине

Отдельное внимание стороны уделили вопросу продолжения военной помощи Украине - как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя.

Сырский от имени Вооруженных Сил Украины поблагодарил организаторов встречи - Главнокомандующего Вооруженными Силами Франции генерала Фабьена Мандона и начальника Штаба обороны Великобритании главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона. Также выразил благодарность за участие в мероприятии Верховному Главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - Командующему Вооруженными Силами США в Европе генералу Алексу Гринкевичу и Председателю Военного комитета Европейского Союза генералу Шону Кленси.

Он подчеркнул, что их присутствие является убедительным свидетельством трансатлантического единства и неизменной поддержки Украины в борьбе за государственность и европейское будущее.

"Благодарен партнерам за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. Вместе мы не только защищаем границы — мы защищаем ценности, на которых держится свободный мир", - добавил Сырский.

Автор: 

Александр Сырский (885) гарантии безопасности (462) Коалиция желающих (137)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порівняно із попередніми місяцями майже припинилися атаки на кацапські НПЗ, нафтовузли і нафтотермінали, хоча сама морозна погода благає добивати країну-бензоколонку. У поєднанні із нищенням нашої енергетики це свідчить про повний колапс імпотентної зрадливої корупційної зеленої влади, попри всі жалюгідні потуги Віслюка відволікти увагу людей коловоротом зеленого лайна на ключових посадах.
показать весь комментарий
18.01.2026 16:13 Ответить
Сирського потрібно знімати, він веде катастрофічну кадрову роботу, призначає неспроможних, звільняє перспективних.
показать весь комментарий
20.01.2026 03:04 Ответить
2022 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Маріуполі)
2023 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Бахмуті)
2024 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Торецьку)
2025 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Покровську)
2026 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки біля Краматорська)
показать весь комментарий
18.01.2026 16:17 Ответить
Вакуум!!!так тоже можно было лапшу вешать???
показать весь комментарий
18.01.2026 16:23 Ответить
Коаліція імпотентів
показать весь комментарий
18.01.2026 16:24 Ответить
Коаліція імпотентів і м'ясників це
показать весь комментарий
18.01.2026 16:50 Ответить
Смішно слухати про імпотентів від українців, котрі своїх жінок відправили цим європейцям.
показать весь комментарий
18.01.2026 17:23 Ответить
Як кремлівський курсант може щось вирішувати? Не позорився б.
показать весь комментарий
18.01.2026 20:22 Ответить
Якщо пункти обігріву зелена пропаганда називає Незламності, то що тоді насправді в цих безпекових хєрантіях
показать весь комментарий
18.01.2026 23:30 Ответить
 
 