Гарантии безопасности, давление на РФ и военная помощь Украине: Сырский принял участие в заседании главнокомандующих стран "Коалиции желающих". ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в очередном заседании главнокомандующих вооруженных сил государств - членов "Коалиции желающих", которое состоялось в формате видеоконференции.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Гарантии безопасности

Сырский отметил, что вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым они обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины.

Давление на РФ

"Подчеркнул, что Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины. В связи с этим подчеркнул важность дальнейшего усиления санкционного давления на государство-агрессора, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики РФ", - добавил главнокомандующий.

В то же время он подчеркнул критическую важность дальнейшего совместного укрепления потенциала оборонно-промышленных комплексов и вооруженных сил стран свободной Европы.

Военная помощь Украине

Отдельное внимание стороны уделили вопросу продолжения военной помощи Украине - как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя.

Сырский от имени Вооруженных Сил Украины поблагодарил организаторов встречи - Главнокомандующего Вооруженными Силами Франции генерала Фабьена Мандона и начальника Штаба обороны Великобритании главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона. Также выразил благодарность за участие в мероприятии Верховному Главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - Командующему Вооруженными Силами США в Европе генералу Алексу Гринкевичу и Председателю Военного комитета Европейского Союза генералу Шону Кленси.

Он подчеркнул, что их присутствие является убедительным свидетельством трансатлантического единства и неизменной поддержки Украины в борьбе за государственность и европейское будущее.

"Благодарен партнерам за каждый практический шаг, приближающий справедливый мир для Украины и всей Европы. Вместе мы не только защищаем границы — мы защищаем ценности, на которых держится свободный мир", - добавил Сырский.