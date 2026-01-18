Безпекові гарантії, тиск на РФ та військова допомога Україні: Сирський взяв участь у засіданні головнокомандувачів країн "Коаліції охочих". ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у черговому засіданні головнокомандувачів збройних сил держав - членів "Коаліції охочих", що відбулося у форматі відеоконференції.
Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Безпекові гарантії
Сирський зазначив, що разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим вони обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України.
Тиск на РФ
"Наголосив, що росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України. У зв’язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки рф", - додав головнокомандувач.
Водночас він наголосив на критичній важливості подальшого спільного зміцнення спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи.
Військова допомога Україні
Окрему увагу сторони приділили питанню продовження військової допомоги Україні - як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою.
Сирський від імені Збройних Сил України подякував організаторам зустрічі - Головнокомандувачу Збройних Сил Франції генералу Фаб’єну Мандону та начальнику Штабу оборони Великої Британії головному маршалу авіації серу Річарду Найтону. Також висловив вдячність за участь у заході Верховному Головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — Командувачу Збройних Сил США в Європі генералу Алексу Гринкевичу та Голові Військового комітету Європейського Союзу генералу Шону Кленсі.
Він наголосив, що їхня присутність є переконливим свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України в боротьбі за державність і європейське майбутнє.
"Вдячний партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. Разом ми не лише захищаємо кордони — ми захищаємо цінності, на яких тримається вільний світ", - додав Сирський.
2023 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Бахмуті)
2024 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Торецьку)
2025 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Покровську)
2026 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки біля Краматорська)