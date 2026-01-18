Безпекові гарантії, тиск на РФ та військова допомога Україні: Сирський взяв участь у засіданні головнокомандувачів країн "Коаліції охочих". ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у черговому засіданні головнокомандувачів збройних сил держав - членів "Коаліції охочих", що відбулося у форматі відеоконференції.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Безпекові гарантії

Сирський зазначив, що разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим вони обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України.

Тиск на РФ

"Наголосив, що росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України. У зв’язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки рф", - додав головнокомандувач.

Водночас він наголосив на критичній важливості подальшого спільного зміцнення спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи.

Військова допомога Україні

Окрему увагу сторони приділили питанню продовження військової допомоги Україні - як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою.

Сирський від імені Збройних Сил України подякував організаторам зустрічі - Головнокомандувачу Збройних Сил Франції генералу Фаб’єну Мандону та начальнику Штабу оборони Великої Британії головному маршалу авіації серу Річарду Найтону. Також висловив вдячність за участь у заході Верховному Головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — Командувачу Збройних Сил США в Європі генералу Алексу Гринкевичу та Голові Військового комітету Європейського Союзу генералу Шону Кленсі.

Він наголосив, що їхня присутність є переконливим свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України в боротьбі за державність і європейське майбутнє.

"Вдячний партнерам за кожен практичний крок, що наближає справедливий мир для України та всієї Європи. Разом ми не лише захищаємо кордони — ми захищаємо цінності, на яких тримається вільний світ", - додав Сирський.

Порівняно із попередніми місяцями майже припинилися атаки на кацапські НПЗ, нафтовузли і нафтотермінали, хоча сама морозна погода благає добивати країну-бензоколонку. У поєднанні із нищенням нашої енергетики це свідчить про повний колапс імпотентної зрадливої корупційної зеленої влади, попри всі жалюгідні потуги Віслюка відволікти увагу людей коловоротом зеленого лайна на ключових посадах.
18.01.2026 16:13 Відповісти
Сирського потрібно знімати, він веде катастрофічну кадрову роботу, призначає неспроможних, звільняє перспективних.
20.01.2026 03:04 Відповісти
2022 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Маріуполі)
2023 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Бахмуті)
2024 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Торецьку)
2025 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки в Покровську)
2026 - безпекові гарантії, тиск на рф, військова допомога (орки біля Краматорська)
18.01.2026 16:17 Відповісти
Вакуум!!!так тоже можно было лапшу вешать???
18.01.2026 16:23 Відповісти
Коаліція імпотентів
18.01.2026 16:24 Відповісти
Коаліція імпотентів і м'ясників це
18.01.2026 16:50 Відповісти
Смішно слухати про імпотентів від українців, котрі своїх жінок відправили цим європейцям.
18.01.2026 17:23 Відповісти
Як кремлівський курсант може щось вирішувати? Не позорився б.
18.01.2026 20:22 Відповісти
Якщо пункти обігріву зелена пропаганда називає Незламності, то що тоді насправді в цих безпекових хєрантіях
18.01.2026 23:30 Відповісти
 
 