Сутки на Харьковщине: под ударами 8 населенных пунктов, 5 раненых, есть повреждения

За прошедшие сутки, 20 января 2025 года, вражеские удары подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов 5 человек пострадали.

В с. Гусынка пострадал 41-летний мужчина; в г. Чугуев 56-летняя женщина, 78-летний и 74-летний мужчины получили острую реакцию на стресс; в с. Садовое 55-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

6 КАБ;

9 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Молния";

1 fpv-дрон.

Читайте также: Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области погибла женщина, 13 человек пострадали. ФОТОрепортаж

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Изюмском районе повреждено частное домовладение (с. Оскол);

в Богодуховском районе повреждения на открытой местности (г. Богодухов); 1 частный дом (с. Победа);

в Чугуевском районе повреждена крыша многоквартирного дома (с. Старый Салтов); повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 5 частных домов (г. Чугуев);

в Лозовском районе повреждена инфраструктура завода (с. Близнюки); повреждены 6 частных домов (с. Садовое);

в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобивка).







Смотрите также: РФ нанесла массированный удар по Великому Бурлуку, за сутки атаковала 10 населенных пунктов Харьковской области. ФОТОрепортаж