Сутки на Харьковщине: под ударами 8 населенных пунктов, 5 раненых, есть повреждения
За прошедшие сутки, 20 января 2025 года, вражеские удары подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов 5 человек пострадали.
В с. Гусынка пострадал 41-летний мужчина; в г. Чугуев 56-летняя женщина, 78-летний и 74-летний мужчины получили острую реакцию на стресс; в с. Садовое 55-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 6 КАБ;
- 9 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон.
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
в Изюмском районе повреждено частное домовладение (с. Оскол);
в Богодуховском районе повреждения на открытой местности (г. Богодухов); 1 частный дом (с. Победа);
в Чугуевском районе повреждена крыша многоквартирного дома (с. Старый Салтов); повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 5 частных домов (г. Чугуев);
в Лозовском районе повреждена инфраструктура завода (с. Близнюки); повреждены 6 частных домов (с. Садовое);
в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобивка).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль