РФ нанесла массированный удар по Великому Бурлуку, за сутки атаковала 10 населенных пунктов Харьковщины.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 17 января российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по гражданским домам в Великом Бурлуке в Харьковской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Возникли разрушения и пожары

Так, в населенном пункте Великий Бурлук Купянского района в результате атаки возникли разрушения и пожары, были повреждены частный и многоэтажный жилые дома, а также складское здание.

В результате одного из попаданий возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 60 м кв.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки

Удар РФ по Великому Бурлуку
Удар РФ по Великому Бурлуку
Удар РФ по Великому Бурлуку
Удар РФ по Великому Бурлуку

Обстрелы за сутки

По данным главы ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадавших нет.

Чем били россияне?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 10 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Молния";
  • 5 fpv-дронов.

Повреждения

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

