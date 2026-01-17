РФ нанесла массированный удар по Великому Бурлуку, за сутки атаковала 10 населенных пунктов Харьковщины.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 17 января российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по гражданским домам в Великом Бурлуке в Харьковской области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Возникли разрушения и пожары

Так, в населенном пункте Великий Бурлук Купянского района в результате атаки возникли разрушения и пожары, были повреждены частный и многоэтажный жилые дома, а также складское здание.



В результате одного из попаданий возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 60 м кв.

Читайте также: Россияне пытались прорвать границу в направлении Дегтярного в Харьковской области, - ГПСУ

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Последствия атаки









Обстрелы за сутки

По данным главы ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили КАБом по блокпосту возле Купянска: ранены двое военных и двое полицейских. ВИДЕО

Чем били россияне?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

10 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Молния";

5 fpv-дронов.

Смотрите: Враг атаковал служебный транспорт полиции во время эвакуации жителей в Харьковской области: автомобиль уничтожен. ФОТО

Повреждения

В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: