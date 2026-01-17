РФ нанесла массированный удар по Великому Бурлуку, за сутки атаковала 10 населенных пунктов Харьковщины.. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 17 января российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по гражданским домам в Великом Бурлуке в Харьковской области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Возникли разрушения и пожары
Так, в населенном пункте Великий Бурлук Купянского района в результате атаки возникли разрушения и пожары, были повреждены частный и многоэтажный жилые дома, а также складское здание.
В результате одного из попаданий возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 60 м кв.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Последствия атаки
Обстрелы за сутки
По данным главы ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области.
Отмечается, что в результате обстрелов пострадавших нет.
Чем били россияне?
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 10 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 5 fpv-дронов.
Повреждения
В результате вражеских атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль (пгт Золочев),
- в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (с. Грушевка, с. Шевченково), 5 частных домов, многоквартирный дом, пилорама, 3 автомобиля (пгт. Великий Бурлук);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома, 2 автомобиля (г. Южное);
- в Чугуевском районе повреждены зернохранилище (с. Белый Колодец), АЗС (пгт. Старый Салтов).
