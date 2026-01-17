РФ завдала масованого удару по Великому Бурлуку, за добу атакувала 10 населених пунктів Харківщини. ФОТОрепортаж
У ніч на 17 січня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по цивільних будинках у Великому Бурлуку в Харківській області.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Виникли руйнації та пожежі
Так, у населеному пункті Великий Бурлук Куп'янського району в результаті атаки виникли руйнації та пожежі були пошкоджені приватний та багатоповерховий житлові будинки, та складська будівля.
В результаті одного з влучань виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 60 м кв.
На щастя жертв та постраждалих немає.
Наслідки атаки
Обстріли за добу
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.
Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждалих немає.
Чим били росіяни?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 5 fpv-дронів.
Пошкодження
Через ворожі атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів),
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Грушівка, с. Шевченкове), 5 приватних будинків, багатоквартирний будинок, пилорама, 3 автомобілі (сел. Великий Бурлук);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Південне);
- у Чугуївському районі пошкоджено зерносховище (с. Білий Колодязь), АЗС (сел. Старий Салтів).
