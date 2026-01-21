Доба на Харківщині: під ударами 8 населених пунктів, 5 поранених, є пошкодження
Упродовж минулої доби, 20 січня 2025 року, ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів 5 людей постраждали.
У с. Гусинка постраждав 41-річний чоловік; в м. Чугуїв 56-річна жінка, 78-річний та 74-річний чоловіки отримали гостру реакцію на стрес; в с. Садове 55-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Чим окупанти били по Харківщині?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 КАБ;
- 9 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон.
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Ізюмському районі пошкоджено приватне домоволодіння (с. Оскіл);
у Богодухівському районі пошкодження на відкритій місцевості (м. Богодухів); 1 приватний будинок (с. Перемога);
у Чугуївському районі пошкоджено дах багатоквартирного будинку (с. Старий Салтів); пошкоджено 2 приватних будинки, 2 господарчі споруди, 5 приватних будинків (м. Чугуїв);
у Лозівському районі пошкоджено інфраструктуру заводу (с. Близнюки); пошкоджено 6 приватних будинків (с. Садове);
у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль