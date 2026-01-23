Два человека погибли и шестеро ранены в результате российских обстрелов Харьковской области
В течение суток оккупанты обстреливали из различных видов вооружения населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, против мирного населения российская армия использовала беспилотники различных типов и управляемую авиацию.
Харьковский район
- В результате атаки FPV-дронов в Дергачевской громаде повреждены три автомобиля.
- В поселке Казачья Лопань погибли двое мужчин 63 и 35 лет, которые перевозили хлеб.
- В селе Русская Лозовая получил взрывные осколочные ранения 70-летний мужчина.
Чугуевский район
В селе Шестаково в результате попадания БПЛА загорелся дачный дом.
Купянский район
- В селе Грушевка вражеский FPV-дрон попал в автомобиль бригады медиков. Травмированы 40-летняя женщина – парамедик и 47-летний медицинский техник.
- В результате обстрела села Новоосиново ранения получил 45-летний местный житель.
- Также под вражескими ударами оказался поселок Великий Бурлук. Повреждены частные дома. Травмирован 49-летний мужчина.
- В селе Сподобовка ранен 26-летний мужчина.
Последствия обстрелов
