Два человека погибли и шестеро ранены в результате российских обстрелов Харьковской области

В течение суток оккупанты обстреливали из различных видов вооружения населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, против мирного населения российская армия использовала беспилотники различных типов и управляемую авиацию.

Харьковский район

В результате атаки FPV-дронов в Дергачевской громаде повреждены три автомобиля.

В поселке Казачья Лопань погибли двое мужчин 63 и 35 лет , которые перевозили хлеб.

, которые перевозили хлеб. В селе Русская Лозовая получил взрывные осколочные ранения 70-летний мужчина.

Чугуевский район

В селе Шестаково в результате попадания БПЛА загорелся дачный дом.

Купянский район

В селе Грушевка вражеский FPV-дрон попал в автомобиль бригады медиков. Травмированы 40-летняя женщина – парамедик и 47-летний медицинский техник .

. В результате обстрела села Новоосиново ранения получил 45-летний местный житель .

. Также под вражескими ударами оказался поселок Великий Бурлук. Повреждены частные дома. Травмирован 49-летний мужчина .

. В селе Сподобовка ранен 26-летний мужчина.

