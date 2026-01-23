Два человека погибли и шестеро ранены в результате российских обстрелов Харьковской области

В течение суток оккупанты обстреливали из различных видов вооружения населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, против мирного населения российская армия использовала беспилотники различных типов и управляемую авиацию.

Харьковский район

  • В результате атаки FPV-дронов в Дергачевской громаде повреждены три автомобиля.
  • В поселке Казачья Лопань погибли двое мужчин 63 и 35 лет, которые перевозили хлеб.
  • В селе Русская Лозовая получил взрывные осколочные ранения 70-летний мужчина.

Смотрите также: Россияне FPV-дронами атаковали автомобили в Харьковской области: погибли двое волонтеров, трое ранены, в том числе медики. ФОТОрепортаж

Чугуевский район

В селе Шестаково в результате попадания БПЛА загорелся дачный дом.

Читайте также: Оккупанты продвинулись возле Федоровки в Донецкой области и Синельниково в Харьковской области, - DeepState. КАРТЫ

Купянский район

  • В селе Грушевка вражеский FPV-дрон попал в автомобиль бригады медиков. Травмированы 40-летняя женщина – парамедик и 47-летний медицинский техник.
  • В результате обстрела села Новоосиново ранения получил 45-летний местный житель.
  • Также под вражескими ударами оказался поселок Великий Бурлук. Повреждены частные дома. Травмирован 49-летний мужчина.
  • В селе Сподобовка ранен 26-летний мужчина.

Читайте: Оккупанты стреляют по своим из-за хаоса во взаимодействии между подразделениями в Харьковской области, - 16 корпус ВСУ

Последствия обстрелов

Обстрелы Харьковской области
обстрел Харьковская область Великий Бурлук Новоосиново Русская Лозовая Сподобовка Казачья Лопань
