Двоє людей загинули і шестеро поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини

Упродовж доби окупанти цілили з різних видів озброєння по населених пунктах Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, проти мирного населення російська армія використовувала безпілотники різних типів та керовану авіацію.

Харківський район

Через атаку FPV-дронів в Дергачівській громаді пошкоджено три автомобілі.

В селищі Козача Лопань загинули двоє чоловіків 63 та 35 років , які перевозили хліб.

В селі Руська Лозова дістав вибухові осколкові поранення 70-річний чоловік.

Чугуївський район

У селі Шестакове внаслідок влучання БпЛА загорівся дачний будинок.

Куп’янський район

У селі Грушівка ворожий FPV-дрон поцілив по автомобілю бригади медиків. Травмована 40-річна жінка – парамедик та 47-річний медичний технік .

. Через обстріл села Новоосинове поранення дістав 45-річний місцевий мешканець .

. Також під ворожими ударами перебувало селище Великий Бурлук. Пошкоджені приватні будинки. Травмований 49-річний чоловік .

. У селі Сподобівка поранений 26-річний чоловік.

