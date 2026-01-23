Двоє людей загинули і шестеро поранені внаслідок російських обстрілів Харківщини
Упродовж доби окупанти цілили з різних видів озброєння по населених пунктах Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, проти мирного населення російська армія використовувала безпілотники різних типів та керовану авіацію.
Харківський район
- Через атаку FPV-дронів в Дергачівській громаді пошкоджено три автомобілі.
- В селищі Козача Лопань загинули двоє чоловіків 63 та 35 років, які перевозили хліб.
- В селі Руська Лозова дістав вибухові осколкові поранення 70-річний чоловік.
Чугуївський район
У селі Шестакове внаслідок влучання БпЛА загорівся дачний будинок.
Куп’янський район
- У селі Грушівка ворожий FPV-дрон поцілив по автомобілю бригади медиків. Травмована 40-річна жінка – парамедик та 47-річний медичний технік.
- Через обстріл села Новоосинове поранення дістав 45-річний місцевий мешканець.
- Також під ворожими ударами перебувало селище Великий Бурлук. Пошкоджені приватні будинки. Травмований 49-річний чоловік.
- У селі Сподобівка поранений 26-річний чоловік.
Наслідки обстрілів
