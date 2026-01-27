Шпионка из КГБ Беларуси пыталась "интегрироваться" в ГУР МОУ. Ее задержали в Киеве, - СБУ

Служба безопасности совместно с Собственной безопасностью Главного управления разведки Минобороны предотвратила проникновение агентки белорусского КГБ в подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщают пресс-центры СБУ и ГУР, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали спецоперации

По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, которая работала на КГБ РБ с 2015 года. По материалам дела, в 2020 году ее командировали из Минска для агентурной работы в Украине.

К этому времени шпионка уже находилась в поле зрения СБУ, которая поэтапно документировала вражескую разведывательную деятельность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уклонист из Полтавщины по заказу РФ корректировал обстрелы и распространял фейки о ВСУ, - СБУ. ФОТО

Как установило расследование, враждебную задачу выполняла 35-летняя гражданка Республики Беларусь. Она действовала под прикрытием журналистской деятельности и некоторое время работала власкором "112 канала" Виктора Медведчука в странах бывшего СССР.

После закрытия ресурсов Медведчука, КГБ РБ при координации высшего военно-политического руководства Беларуси "отрядил" агентку в Украину.

Задача шпионки

Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих СМИ нашего государства. Она использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов.

Уже во время полномасштабного вторжения куратор агентки поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан военный, который "сливал" врагу локации ПВО возле украинских аэродромов, - СБУ. ФОТО

Для контакта с белорусским работником спецслужбы на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого избавилась от гаджета.

Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах РБ/РФ, которые помогают Украине в борьбе против государства-агрессора.

Также агент получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами Посольства КНР в нашей стране для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов в Украине.

После возвращения в Киев агентка попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовили подрыв в центре Киева: российских агентов приговорили к 15 годам за решеткой, - СБУ

Задержание и подозрение

Благодаря своевременному разоблачению шпионки, сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусской агенткой длительную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу, отметили в пресс-центре Безопасности.

В частности, силы иностранной спецслужбы были перенаправлены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки.

Среди прочего, зафиксированы попытки подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывшего сотрудника ВС Швеции задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, - СМИ

Собрав полную доказательную базу на шпионку, СБУ во взаимодействии с ГУР МО задержала ее вблизи места проживания. У фигурантки изъяты смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения.

В настоящее время следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



