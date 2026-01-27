Шпионка из КГБ Беларуси пыталась "интегрироваться" в ГУР МОУ. Ее задержали в Киеве, - СБУ
Служба безопасности совместно с Собственной безопасностью Главного управления разведки Минобороны предотвратила проникновение агентки белорусского КГБ в подразделения Сил обороны Украины.
Об этом сообщают пресс-центры СБУ и ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Детали спецоперации
По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, которая работала на КГБ РБ с 2015 года. По материалам дела, в 2020 году ее командировали из Минска для агентурной работы в Украине.
К этому времени шпионка уже находилась в поле зрения СБУ, которая поэтапно документировала вражескую разведывательную деятельность.
- Как установило расследование, враждебную задачу выполняла 35-летняя гражданка Республики Беларусь. Она действовала под прикрытием журналистской деятельности и некоторое время работала власкором "112 канала" Виктора Медведчука в странах бывшего СССР.
- После закрытия ресурсов Медведчука, КГБ РБ при координации высшего военно-политического руководства Беларуси "отрядил" агентку в Украину.
Задача шпионки
Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих СМИ нашего государства. Она использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов.
Уже во время полномасштабного вторжения куратор агентки поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.
Для контакта с белорусским работником спецслужбы на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого избавилась от гаджета.
Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах РБ/РФ, которые помогают Украине в борьбе против государства-агрессора.
- Также агент получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами Посольства КНР в нашей стране для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов в Украине.
- После возвращения в Киев агентка попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.
Задержание и подозрение
Благодаря своевременному разоблачению шпионки, сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусской агенткой длительную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу, отметили в пресс-центре Безопасности.
В частности, силы иностранной спецслужбы были перенаправлены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки.
Среди прочего, зафиксированы попытки подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ.
Собрав полную доказательную базу на шпионку, СБУ во взаимодействии с ГУР МО задержала ее вблизи места проживания. У фигурантки изъяты смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения.
В настоящее время следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
van Ivan #403337
Ви взагалі в темі як посидіти 15 рочків?
От цей фома в темі тому і пропонує так званий "краший вихід"
фома фоммич #577697
Але фігвам- національне житло індіанців)))
Здрастє, я корєспондєнт, гдє тут у вас развєдка, чтоби на работу устроіться?
Країна зєлєних можливостей.
Мєри в женщінах і в піве он нє знал і нє хотєл.
В общєм, так: подручний Джона бил находкой для шпіона
Так случіться может с каждим, єслі пьян і мягкотєл.
Вот і пєрвоє заданье: в трі пятнадцать, возлє бані,
Может, раньше, может, позже - остановітся таксі.
Надо сєсть, связать шофєра, разиграть простого вора,
А потом про етот случай раструбят по Бі-Бі-Сі.
И єщє. Одєньтєсь свєже, і на виставкє в Манєже
К вам пріблізітся мужчіна с чємоданом.
Скажет он: «Не хотіте лі чєрєшні?» - Ви отвєтітє: «Конєчно».
- Он вам даст батон с взривчаткой - прінєсєтє мнє батон.
«А за ето, друг мой пьяний, - говоріл он Епіфану,
- Будут дєньгі, дом в Чікаго, много женщін і машин...»
- Враг нє вєдал, дурачіна, - тот, кому всє поручіл он,
Бил майор із контрразвєдкі и прекрасний сємьянін.
Да, до этіх штучєк мастєр етот самий Джон Ланкастєр.
Но жестоко просчітался прєсловутий містєр Пєк.
Обєзврєжен он, і даже он постріжен і посажен
А в гостініце «Совєтской» посєлілся мірний грєк." (с)
https://www.youtube.com/watch?v=sVJhO-qPK1Y
-но она же красуня...
- добре, но потім спалити!
https://myrotvorets.center/criminal/kardash-ynna-vladymyrovna/
на країну срали з лаврскої дзвінниці
голов служб повинен вибирати народ на електронних голосуваннях по бенк ід, а не чергова мразота на посаді ***********
я в 97 році влаштовувався у сбу
батько мав там дядю генералом
так мене перевіряли ПІВРОКУ
так шо я вже влаштувався програмістом та в сбу вже не пішов
думаю на краще...