Обстрелы Харьковской области: один погибший и двое раненых, повреждены объекты гражданской инфраструктуры
За прошедшие сутки вражеские удары подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Отмечается, что в результате обстрелов один человек погиб, еще два – пострадали.
- В дачном кооперативе возле с. Новоосиново Куриловской громады погибла 47-летняя женщина, пострадала 52-летняя женщина;
- В с. Черное Вильхуватской громады пострадал 54-летний мужчина.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- ракета (тип устанавливается);
- 6 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения в результате обстрелов
Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Губаровка);
- в Купянском районе повреждены 3 частных дома, административное здание (пгт. Великий Бурлук);
- в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (пгт Докучаевское).
По данным ГСЧС Харьковской области, ночью 30 января вражеские ударные беспилотники атаковали не эксплуатируемое административное здание в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате взрывов загорелась крыша двухэтажного здания площадью 100 кв. м.
Последствия атаки
