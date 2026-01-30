Обстрелы Харьковской области: один погибший и двое раненых, повреждены объекты гражданской инфраструктуры

За прошедшие сутки вражеские удары подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Отмечается, что в результате обстрелов один человек погиб, еще два – пострадали.

В дачном кооперативе возле с. Новоосиново Куриловской громады погибла 47-летняя женщина, пострадала 52-летняя женщина;

В с. Черное Вильхуватской громады пострадал 54-летний мужчина.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

ракета (тип устанавливается);

6 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждения в результате обстрелов

Сообщается, что повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе повреждены электросети (с. Губаровка);

в Купянском районе повреждены 3 частных дома, административное здание (пгт. Великий Бурлук);

в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие (пгт Докучаевское).

По данным ГСЧС Харьковской области, ночью 30 января вражеские ударные беспилотники атаковали не эксплуатируемое административное здание в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате взрывов загорелась крыша двухэтажного здания площадью 100 кв. м.

