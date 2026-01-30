Обстріли Харківщини: один загиблий і двоє поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Зазначається, що внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві – постраждали.
- У дачному кооперативі біля с. Новоосинове Курилівської громади загинула 47-річна жінка, постраждала 52-річна жінка;
- У с. Чорне Вільхуватської громади постраждав 54-річний чоловік.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- 6 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження через обстріли
Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Губарівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки, адміністративну будівлю (сел. Великий Бурлук);
- у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Докучаєвське).
За даними ДСНС Харківщини, вночі 30 січня ворожі ударні безпілотники атакували адміністративну будівлю, що не експлуатувалася, у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок вибухів зайнявся дах двоповерхової будівлі на площі 100 м кв.
