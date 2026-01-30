Обстріли Харківщини: один загиблий і двоє поранених, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви атаки

Зазначається, що внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дві – постраждали.

У дачному кооперативі біля с. Новоосинове Курилівської громади загинула 47-річна жінка, постраждала 52-річна жінка;

У с. Чорне Вільхуватської громади постраждав 54-річний чоловік.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

ракета (тип встановлюється);

6 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження через обстріли

Повідомляється, що пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Губарівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки, адміністративну будівлю (сел. Великий Бурлук);

у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство (сел. Докучаєвське).

За даними ДСНС Харківщини, вночі 30 січня ворожі ударні безпілотники атакували адміністративну будівлю, що не експлуатувалася, у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок вибухів зайнявся дах двоповерхової будівлі на площі 100 м кв.

