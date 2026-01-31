73 взрыва прогремело за сутки на Черниговщине: повреждены дома и автомобили
За прошедшие сутки российские войска 40 раз обстреляли территорию Черниговской области, зафиксировано 73 взрыва.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Новгород-Северский
Так, в Новгороде-Северском из-за атак беспилотников поврежден забор во дворе, гараж, автомобиль.
Семеновка
По Семеновке агрессор нанес удары "молниями" - не менее 5 взрывов. Повреждены несколько домов, автомобиль и прицеп.
Отмечается, что больше всего ударов за прошедшие сутки - именно по северным громадам области.
Последствия обстрелов
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль