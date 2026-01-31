73 взрыва прогремело за сутки на Черниговщине: повреждены дома и автомобили

За прошедшие сутки российские войска 40 раз обстреляли территорию Черниговской области, зафиксировано 73 взрыва.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Новгород-Северский

Так, в Новгороде-Северском из-за атак беспилотников поврежден забор во дворе, гараж, автомобиль.

Семеновка

По Семеновке агрессор нанес удары "молниями" - не менее 5 взрывов. Повреждены несколько домов, автомобиль и прицеп.

Отмечается, что больше всего ударов за прошедшие сутки - именно по северным громадам области.

